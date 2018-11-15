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Yok artık! Okul müdürü böyle yakalandı

Zonguldak'a bağlı Çaycuma ilçesinde bir okulda müdürlük yapan birinin de içinde bulunduğu araçta uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yok artık! Okul müdürü böyle yakalandı

Zonguldak'a bağlı Çaycuma ilçesinde bir okulda müdürlük yapan birinin de içinde bulunduğu araçta uyuşturucu hap ele geçirildi.

15 Kasım 2018 Perşembe 22:20
Yok artık! Okul müdürü böyle yakalandı

Zonguldak'a bağlı Çaycuma ilçesinde bir okulda müdürlük yapan birinin de içinde bulunduğu araçta uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı ile birlikte harekete geçti. Alınan ihbar üzerine çalışma başlatan İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri akşam saatlerinde, Zonguldak'a bağlı Çaycuma ilçesinin Saltukova çevre yolu mevkiinde jandarmayı görünce kaçan sürücünün kullandığı aracı, kısa süre sonra durdurdu.

RUHSATSIZ SİLAH VE SAHTE PARA DA ÇIKTI

Araç içerisinde yapılan aramada 850 adet uyuşturucu hap, 300 lira sahte para, 20 gram kenevir tohumu ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Otomobilde bulunan Volkan U. ve Akçahatipler Ortaokulu Müdürü Tuncay Ö. gözaltına alındı.

2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 15.11.2018 22:23
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