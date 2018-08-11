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Yoğun bakım kapsını kırıp doktora saldırdılar

Sağlık çalışanlarına şiddet olaylarından birisi de Elazığ'da yaşandı. Bir grup saldırgan hastanede tedavi gören yakınları vefat edince yoğun bakımın kapsını kırarak hastane personeli ve doktora dehşet dolu anlar yaşattılar.

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Yoğun bakım kapsını kırıp doktora saldırdılar

Sağlık çalışanlarına şiddet olaylarından birisi de Elazığ'da yaşandı. Bir grup saldırgan hastanede tedavi gören yakınları vefat edince yoğun bakımın kapsını kırarak hastane personeli ve doktora dehşet dolu anlar yaşattılar.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 21:45
Yoğun bakım kapsını kırıp doktora saldırdılar

Sağlık çalışanlarına şiddet olaylarından birisi de Elazığ'da yaşandı. Bir grup saldırgan hastanede tedavi gören yakınları vefat edince  yoğun bakımın kapsını kırarak hastane personeli ve doktora dehşet dolu anlar yaşattılar.

Korkunç olay, Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde meydana geldi. Ajanslara yansıyan bilgilere göre, kalp krizi geçiren Ş.Y. (64) sabah saat 06.00'da acil servise kaldırıldı. 64 Yaşındaki Ş.Y durumu ağır olduğu için daha sonra Kardiyoloji Koroner Yoğun Bakım Ünitesi servisine nakledildi. Saat 09.00 ikinci kez kalp krizi geçiren Ş.Y'ye, Araştırma Görevlisi Dr. İsmail Polat'la sağlık personelleri acil olarak müdahale etti fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu. Daha sonra hasta yakınlarına Dr. Polat acı haberi verdi. Vefat eden şahsın yakınları ise yoğun bakım kapısını kırarak içeri girip doktor ve hastane personeine saldırdı. Yaşanan saldırı olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, bir hasta yakınının bağırması, Dr. İsmail Polat'ın yanındaki 3 personelle beraber yoğun bakım ünitesine girdiği, kapının kapanmasının hemen ardından bir hasta yakını tarafından kapının tekme ile kırıldığı ve birkaç kişinin içeri koşarak girmesi yer aldı .

Olayla ilgili İHA muhabirine bilgi veren Dr. İsmail Polat, şunları aktardı;

"Sabah saatlerinde kalp krizi geçiren bir hasta geldi ve durumu kötüydü. Acil bir şekilde yoğun bakıma aldık. Hastaya ilk müdahaleyi hızlıca yaptık ama ilerleye saatlerde kalbi durdu. Yaklaşık 1 saat kalp masajı yaptık ama yanıt alamadık. Haber vermek için hasta yakınlarının yanında gittim. Haberi verdim ve bir hasta yakını yumruk attı. Kendimi bir anda geri çektim ve yumruk duvara denk geldi. Bir hasta yakının bağırması ile diğer hasta yakınları kapıları ve camları kırarak bize saldırdı" dedi.

İhlas Haber Ajansı

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Son Güncelleme: 11.08.2018 21:59
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