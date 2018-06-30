YKS TYT Sınav Nasıldı, Kolay Mıydı, Zor Muydu? (2018 YKS TYT SINAV YORUMLARI)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT oturum heyecanı yaşayan adaylar sınavla ilgili yorumlarını sosyal medya üzerinden paylaşmaya başladı. 2018 YKS Temel Yeterlilik Testi'ne ilişkin yorum yapan öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun özellikle matematik soruları üzerinde durduğu görülürken, süre sıkıntısı her ÖSYM sınavında olduğu gibi bu sınavda da çok konuşulacağa benziyor. Türkçe sorularının aşırı basit olduğunu belirten kullanıcılar kadar, Türkçe'deki soruların ortalama düzeyde olduğunu savunanlarda bulunuyor.

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İşte Sosyal medyada yayımlanan 2018 YKS yorumlarından bazıları :