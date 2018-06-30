Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

YKS TYT Sınav Nasıldı, Kolay Mıydı, Zor Muydu? (2018 YKS TYT SINAV YORUMLARI)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT oturum heyecanı yaşayan adaylar sınavla ilgili yorumlarını sosyal medya üzerinden paylaşmaya başladı. 2018 YKS TYT Türkçe, 2018 YKS TYT Matematik kolay mıydı, zor muydu? Sınav nasıl geçti? Üniversite Sınav Yorumları.

banner396

YKS TYT Sınav Nasıldı, Kolay Mıydı, Zor Muydu? (2018 YKS TYT SINAV YORUMLARI)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT oturum heyecanı yaşayan adaylar sınavla ilgili yorumlarını sosyal medya üzerinden paylaşmaya başladı. 2018 YKS TYT Türkçe, 2018 YKS TYT Matematik kolay mıydı, zor muydu? Sınav nasıl geçti? Üniversite Sınav Yorumları.

30 Haziran 2018 Cumartesi 12:27
YKS TYT Sınav Nasıldı, Kolay Mıydı, Zor Muydu? (2018 YKS TYT SINAV YORUMLARI)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT oturum heyecanı yaşayan adaylar sınavla ilgili yorumlarını sosyal medya üzerinden paylaşmaya başladı. 2018 YKS Temel Yeterlilik Testi'ne ilişkin yorum yapan öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun özellikle matematik soruları üzerinde durduğu görülürken, süre sıkıntısı her ÖSYM sınavında olduğu gibi bu sınavda da çok konuşulacağa benziyor. Türkçe sorularının aşırı basit olduğunu belirten kullanıcılar kadar, Türkçe'deki soruların ortalama düzeyde olduğunu savunanlarda bulunuyor.

SİZDE YORUMUZUNUZU SAYFANIN ALTINDAKİ YORUM KISMI VASITASIYLA BİZLERLE VE SINAVA GİREN DİĞER ADAYLARLA PAYLAŞABİLİRSİNİZ.

İşte Sosyal medyada yayımlanan 2018 YKS yorumlarından bazıları :

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 30.06.2018 12:53
Anahtar Kelimeler:
Yks Son DakikaYKS
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Buse Benli 4 saat önce

Türkçe yi çözmekten sayısal la vaktim yetmedi tamam sorun da o kadar düşündürücü olmasaydı bari son yarım saatim kaldı diğer sorulara tabii o da yetmedi keşke mat için ayrı bir süre verilseydi

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
yusuf 3 saat önce

ulan buna kolay diyeni takmayin bunlar hep moral bozmak icin yapiyorlar sorular orta zor özellikle mat kısmı aşırı zorlayici sorular vardı ama yarın daha önemli sınava giricegiz bu

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
Boş boş 4 saat önce

Berbatti gecen sene tercih yapmadima pismanim pişman

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
kjjkı 3 saat önce

Allahım tıpppppppppppp kazanıyorummmmmmm yarınki sınavdanda fuulllllllllllllçekersem bitmiş demektir

Cevapla
Beğenmedim! (3)
Avatar
Şevval 4 saat önce

Türkçe çok vakit aldı matematigin türkçeden farki yoktu

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
NEŞE BAYTİMUR 4 saat önce

türkçe paragraf soruları çok uzun,, zaman alıcıydı TESTİN GENELİNİN TYT ÖRNEK TESTLE ALAKASI YOKTU ÇOK ZORDU

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
hlm 3 saat önce

matematik sorularını çözemeyen toplama çıkarma yapsın diyen arkadaş....
biz sorular zordu demiyoruz!!!!! sadece verilen sürede hiçbir boş bırakmadan DİKKATSİZLİK yapmadan çözmek İMKANSIZDI diyoruz...

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
zaza 3 saat önce

matematik uzunduya

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar
İlgili Haberler
Resmi Rakamlar Açıklandı! Çorum Nüfusu 527 Bin, 110 Bin 157 İcra Dosyası Var
Resmi Rakamlar Açıklandı! Çorum Nüfusu 527 Bin, 110 Bin 157 İcra Dosyası Var
Ankara Valisi'nden Öldürülen 8 Yaşındaki Eylül ile İlgili Açıklama Geldi
Ankara Valisi'nden Öldürülen 8 Yaşındaki Eylül ile İlgili Açıklama Geldi
MHP'nin Niğde'deki Milletvekili Sonuçlarına İtirazı Reddedildi
MHP'nin Niğde'deki Milletvekili Sonuçlarına İtirazı Reddedildi

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim