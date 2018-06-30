YKS TYT Sınav Nasıldı, Kolay Mıydı, Zor Muydu? (2018 YKS TYT SINAV YORUMLARI)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT oturum heyecanı yaşayan adaylar sınavla ilgili yorumlarını sosyal medya üzerinden paylaşmaya başladı. 2018 YKS Temel Yeterlilik Testi'ne ilişkin yorum yapan öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun özellikle matematik soruları üzerinde durduğu görülürken, süre sıkıntısı her ÖSYM sınavında olduğu gibi bu sınavda da çok konuşulacağa benziyor. Türkçe sorularının aşırı basit olduğunu belirten kullanıcılar kadar, Türkçe'deki soruların ortalama düzeyde olduğunu savunanlarda bulunuyor.
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İşte Sosyal medyada yayımlanan 2018 YKS yorumlarından bazıları :
Türkçe yi çözmekten sayısal la vaktim yetmedi tamam sorun da o kadar düşündürücü olmasaydı bari son yarım saatim kaldı diğer sorulara tabii o da yetmedi keşke mat için ayrı bir süre verilseydi
ulan buna kolay diyeni takmayin bunlar hep moral bozmak icin yapiyorlar sorular orta zor özellikle mat kısmı aşırı zorlayici sorular vardı ama yarın daha önemli sınava giricegiz bu
Berbatti gecen sene tercih yapmadima pismanim pişman
Allahım tıpppppppppppp kazanıyorummmmmmm yarınki sınavdanda fuulllllllllllllçekersem bitmiş demektir
Türkçe çok vakit aldı matematigin türkçeden farki yoktu
türkçe paragraf soruları çok uzun,, zaman alıcıydı TESTİN GENELİNİN TYT ÖRNEK TESTLE ALAKASI YOKTU ÇOK ZORDU
matematik sorularını çözemeyen toplama çıkarma yapsın diyen arkadaş....
biz sorular zordu demiyoruz!!!!! sadece verilen sürede hiçbir boş bırakmadan DİKKATSİZLİK yapmadan çözmek İMKANSIZDI diyoruz...
matematik uzunduya