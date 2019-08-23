YKS'de dereceye giren İHL'li öğrenciler: Başarının formülü İmam Hatip ruhu

Yeni Akit'ten Faruk Arslan'ın haberine göre, YKS’ye hazırlık aşamasında dershanelere gitmeyerek İmam Hatip hazırlık kursunun eğitim programını takip ettiklerini söyleyen Kartal İHL’liler, yabancı dil eğitimini ise çeşitli ülkelere gönderilerek uygulamalı olarak aldıklarını belirttiler.

Eşit ağırlık türünde Türkiye 2. olan Ahmet Selim Gül, "Biz İmam Hatip’te, sınava hazırlanmaktan daha önemlisi dinimizle ilgili bilgileri edindik. Fıkıh, siyer, hadis, kelam ve benzeri dersleri aldık. Yasin ve Fetih surelerini ezberledik. Bazı arkadaşlarımız maşallah okulla birlikte hafızlık eğitimini birlikte yürüterek hafız oldular" dedi.

YKS’de Türkiye 132. olan Faruk Sartık, İmam Hatip'te teknik bilgilerin yanı sıra manevi donanımla üniversite sınavlarına hazırlandıklarını söyledi.

Sartık, "Eşit ağırlık puan türünde Türkiye 132’incisi oldum. Koç Üniversitesi Ekonomi bölümünü kazandım. Hem bizim okul hem de İmam Hatiplerin akademik başarısı ortada. İnşallah İHL’nin manevi atmosferini hem üniversite ortamımıza hem de kariyerimize yansıtarak Türkiye'ye hayırlı hizmetlerde bulunacağız" diye konuştu.

'İNGİLİZCE İÇİN BOSNA'YA, ARAPÇA İÇİN ÜRDÜN'E GÖNDERİLDİK'

YKS’de sayısal puan türünde Türkiye 417’incisi olduğunu belirten Yasir Dikbaş, "Boğaziçi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü kazandım. Kartal İHL’de Değerler Eğitimi ile beraber akademik eğitimimizi başarıyla tamamladık. İngilizce eğitimimiz için Bosna’ya, Arapça eğitimimiz için bir süreliğine Ürdün’e gönderildik. Bunlar okulumuzun çok önemli ayrıntıları. Bu süreç içerisinde hocalarımız bize çok destek oldular. Bizler İmam Hatip Lisesi öğrencilerine nasıl başarılı olacağını gösterdik” ifadelerini kullandı.

Türkiye 442’incisi Yavuz Selim Karaman, "YKS sınavına dershaneye gitmeyerek okulun kursuyla hazırlandık ve çok faydalı olan bu kurslarla başarıya ulaştık” dedi.

İTÜ Bilgisayar Mühendisliği’ni 1. olarak kazanan Yavuz Selim Karaman şunları söyledi: "İmam Hatip okulları her konuda güzel yanları bulunan bir eğitim alanı. Kartal Anadolu İHL’de hazırlıkla beraber 5 yıl okuduk. YKS sınavına okulun kursuyla hazırlandık. Arkadaşlarımızla uyumlu çalıştık. Tatlı rekabet oldu fakat birbirimizi geçme hırsında değildik. Birbirimize destek olarak başardık."

'HER ARKADAŞIMIZA İMAM HATİP LİSELERİ'Nİ TAVSİYE EDİYORUM'

Türkiye bin 683’üncüsü İbrahim Erbay, “Cerrahpaşa Tıp’ı kazanmak bana nasip oldu. İmam Hatip’te teknik programlarla aldığımız eğitimlerle bize yeni ufuklar açıldı. Normalde hiçbir okulda bulamayacağımız çalışma sistemini okulumuzun sınav hazırlığı kursunda bulduk. Lise öğrenimine adım atacak her arkadaşımıza İmam Hatip Liseleri’ni tavsiye ediyorum. İHL’deki kardeşlik iklimi bizim yarınlarımızdaki en büyük tecrübe kaynağımız olacaktır" diye konuştu.

YKS’de en başarılı İmam Hatip Okulu olan Kartal Anadolu İHL; sayısal, sözel, yabancı dil ve eşit ağırlık bölümlerinde ilk 1000’e 40 öğrenci çıkardı. Kartal İHL’de Ahmet Selim Gül Türkiye ikincisi oldu.

YKS 2019 sonuçlarına göre Kartal İHL’li 162 öğrenci çeşitli fakültelere yerleşme başarısı gösterdi. Kartal İHL, Mühendislik Fakültelerine 37, Tıp Fakültelerine 32, Hukuk Fakültelerine 21, Siyaset Bilimi ve İktisadi Bilimler Fakültelerine 18 talebe gönderdi. Öğrencilerden 27’si Boğaziçi Üniversitesi’ne, 18’i Marmara Üniversitesi’ne, 15’i İstanbul Teknik Üniversitesi’ne, 14’ü İstanbul Üniversitesi’ne, 10’u Galatasaray Üniversitesi’ne yerleşti.

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