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Yine Siyanür Faciası: 1'i Çocuk 3 Kişi Öldü!

Bakırköy Osmaniye'de bulunan bir dairede 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin evdeki incelemesi sürüyor.Bakırköy Kaymakamlığı yaptığı "Yapılan ölçümlerde olay yerindeki kokunun siyanür olduğu tespit edilmiştir" açıklaması yaptı.

Yine Siyanür Faciası: 1'i Çocuk 3 Kişi Öldü!

Bakırköy Osmaniye'de bulunan bir dairede 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin evdeki incelemesi sürüyor.Bakırköy Kaymakamlığı yaptığı "Yapılan ölçümlerde olay yerindeki kokunun siyanür olduğu tespit edilmiştir" açıklaması yaptı.

15 Kasım 2019 Cuma 09:56
Yine Siyanür Faciası: 1'i Çocuk 3 Kişi Öldü!

Alınan bilgiye göre, Osmaniye Mahallesi'nde şüpheli ölüm ihbarı  üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Söz konusu adreste inceleme yapan ekipler 1'İ çocuk, 3 kişinin cansız  bedeniyle karşılaştı.

Olayın olduğu sokağı kapatan ekipler, binada bulunanları tahliye etti.

Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaymakamlıktan açıklama

Bakırköy Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, saat 06.45'te   155 Polis İmdat Hattı'na, Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokak'ta şüpheli ölüm  ihbarı yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu  adrese ivedilikle intikal edilmiş, Z.D, B.D. ve A.D.  isimli 1'i çocuk, 3 kişinin  cansız bedeniyle karşılaşılmıştır.

Dairedeki koku nedeniyle AFAD  (KBRN) ekipleri sevk edilmiştir. Ekip  tarafından yapılan ölçümlerde olay yerindeki kokunun siyanür olduğu tespit  edilmiştir. Konu ile ilgili olay yerinde gerekli önemler alınmış olup,  adli ve  idari tahkikat başlatılmıştır. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam  edilecektir."

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