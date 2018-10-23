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Yılmaz Özdil: İçerdekiler Bavulları Toplasınlar, Af Çıkmış Olabilir!

Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil muhalif yazılarına devam ediyor. Son günlerde gündemden düşmeyen mahkumlara af konusuna ironik bir üslupla yaklaşan Özdil '' İçerdekiler bavullarını toplamaya başlasınlar, Af çıkmış olabilir'' ifadelerini kullandı.

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Yılmaz Özdil: İçerdekiler Bavulları Toplasınlar, Af Çıkmış Olabilir!

Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil muhalif yazılarına devam ediyor. Son günlerde gündemden düşmeyen mahkumlara af konusuna ironik bir üslupla yaklaşan Özdil '' İçerdekiler bavullarını toplamaya başlasınlar, Af çıkmış olabilir'' ifadelerini kullandı.

23 Ekim 2018 Salı 09:52
Yılmaz Özdil: İçerdekiler Bavulları Toplasınlar, Af Çıkmış Olabilir!

Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil muhalif yazılarına devam ediyor. Son günlerde gündemden düşmeyen mahkumlara af konusuna ironik bir üslupla yaklaşan Özdil '' İçerdekiler bavullarını toplamaya başlasınlar, Af çıkmış olabilir'' ifadelerini kullandı.

Yılmaz Özdil yazısının tamamını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birbirine zıt ifadelerini derlemeye ayırdı. 

“Terör örgütüyle masaya oturduğumuzu söyleyenler şerefsizdir” demişti.
“Tabii görüşülüyor, görüşme talimatını veren benim” dedi.

Bu şekildeki tezat ifadeleri arka arkadaya sıralayan Özdil, Af konusunda taviz vermeyen Erdoğan'ın Affı çıkaracağını söyledi.

Özdil'in yazısını okumak için tıklayınız.

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