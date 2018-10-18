Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Yılmaz Özdil EYT'yi Yazdı: 170 Ülkeye Para Dağıttık!

Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil, aykırı çıkışları ve muhalif yazıları ile gündemde kalmayı başaran yazarlardandır. Gündemi yakından takip eden ve kimsenin dikkat etmediği detaylara dikkat çeken Yılmaz Özdil son yazısında emeklilikte yaşa takılanları yazarak ülkemizde 4 milyon Suriyeli'ye harcanan paraya ve 170 ülkeye Türkiye tarafından dağıtılan paralara vurgu yaptı.

banner396

Yılmaz Özdil EYT'yi Yazdı: 170 Ülkeye Para Dağıttık!

Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil, aykırı çıkışları ve muhalif yazıları ile gündemde kalmayı başaran yazarlardandır. Gündemi yakından takip eden ve kimsenin dikkat etmediği detaylara dikkat çeken Yılmaz Özdil son yazısında emeklilikte yaşa takılanları yazarak ülkemizde 4 milyon Suriyeli'ye harcanan paraya ve 170 ülkeye Türkiye tarafından dağıtılan paralara vurgu yaptı.

18 Ekim 2018 Perşembe 09:45
Yılmaz Özdil EYT'yi Yazdı: 170 Ülkeye Para Dağıttık!

Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil, aykırı çıkışları ve muhalif yazıları ile gündemde kalmayı başaran yazarlardandır. Gündemi yakından takip eden ve kimsenin dikkat etmediği detaylara dikkat çeken Yılmaz Özdil son yazısında emeklilikte yaşa takılanları yazarak ülkemizde 4 milyon Suriyeli'ye harcanan paraya ve 170 ülkeye Türkiye tarafından dağıtılan paralara vurgu yaptı.

Biliyorsunuz, bir vatansever milletimiz var, bir de emekli olmak isteyenler!

Yazdığı yazılarda ve katıldığı televizyon programlarında Recep Tayyip Erdoğan'a 'asrın lideri' şeklinde hitap eden Yılmaz Özdil yine aynı hitapla başlayarak ''Asrın liderimiz emeklilikte yaşa takılanları kestirip attı. “Ülkemize bedeli çok ağırdır, vatansever milletime soruyorum, ekonomik kurtuluş savaşı verdiğimiz böyle bir dönemde bu yükü ülkemizin sırtına yüklemeye hakkımız var mı?” diye sordu.'' ifadelerini kullandı.

4 MİLYONDAN FAZLA SURİYELİ'YE 32 MİLYAR DOLAR

Suriye'deki iç savaştan kaçıp ülkemize sığınan Suriyelilere de değinen Özdil, ''Ekonomik kurtuluş savaşı verdiğimiz böyle bir dönemde, hobaraaa diye ülkemize doldurulan dört milyondan fazla Suriyeli'ye bugüne kadar kaç para ödedik mesela? 32 milyar dolar ödedik.''ifadelerine yer verdi.

'6 YILDA 170 ÜLKEYE PARA DAĞITTIK'

Türkiye tarafından 170 ülkeye para dağıtıldığını aktaran Özdil, hangi ülkeye ne kadar para verildiğini, hangi ülke için ne kadar para harcandığını tek tek sıraladı. Elaleme para saçma konusunda dünyanın en zengin ülkerine tur bindirdik diyen Özdil, Küresel Yardım Raporu'na göre dünyanın en cömert ülkesi seçildiğimizi iddia etti.

Yılmaz Özdil yazısını ''Ekonomik kurtuluş savaşı verdiğimiz böyle bir dönemde emekli olmaya kalkışanlar, vatansever milletimize karşı ne yapmış oluyor?
Karaktersizlik yapıp vatanı batırmış oluyor!'' ifadelerine yer vererk sonlandırdır.

Yazının tamamını okumak için buraya tıklayınız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 18.10.2018 12:57
Anahtar Kelimeler:
yılmaz özdil eyt yi yazdı ülkeye para dağıttık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Dağıtılır 4 saat önce

Bu hükümet Türk vatandaşı hariç herkese bonkör yeterki kendi vatandaşı olmasın Arap olsun ak partinin varını yoğunu alsın önemi yok onlar için

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
q 4 saat önce

senin beynin kardeslikten anlamaz

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Askeri ücretle 3 saat önce

Askeri ücretle özel sektörde çalışmanın ne kadar zor olduğunu oturduğu yerden kazananlar bilmez size soruyorum yılmaz bey 50 yasın üzerinde birisi sizden iş istese iş verirmisiniz 20 25 yaşındaki gençler varken

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
dd 2 saat önce

Kendi vatandaşı hariç herkese yagdiriyo kendi vatandaşı olan emekliye gelince milletin sırtına yukleyemeyiz diyor 170 ülkeyi yüklüyoruz diyemiyo kimin parasını kimden esirgiyon demiyor kimsede

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Polis Akademisi'nin Logosu Değişti!
Polis Akademisi'nin Logosu Değişti!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Yeni Logosu!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Yeni Logosu!
Son Dakika... Yusuf Tunç Öldürüldü!
Son Dakika... Yusuf Tunç Öldürüldü!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim