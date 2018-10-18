Yılmaz Özdil EYT'yi Yazdı: 170 Ülkeye Para Dağıttık!

Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil, aykırı çıkışları ve muhalif yazıları ile gündemde kalmayı başaran yazarlardandır. Gündemi yakından takip eden ve kimsenin dikkat etmediği detaylara dikkat çeken Yılmaz Özdil son yazısında emeklilikte yaşa takılanları yazarak ülkemizde 4 milyon Suriyeli'ye harcanan paraya ve 170 ülkeye Türkiye tarafından dağıtılan paralara vurgu yaptı.

Biliyorsunuz, bir vatansever milletimiz var, bir de emekli olmak isteyenler!

Yazdığı yazılarda ve katıldığı televizyon programlarında Recep Tayyip Erdoğan'a 'asrın lideri' şeklinde hitap eden Yılmaz Özdil yine aynı hitapla başlayarak ''Asrın liderimiz emeklilikte yaşa takılanları kestirip attı. “Ülkemize bedeli çok ağırdır, vatansever milletime soruyorum, ekonomik kurtuluş savaşı verdiğimiz böyle bir dönemde bu yükü ülkemizin sırtına yüklemeye hakkımız var mı?” diye sordu.'' ifadelerini kullandı.

4 MİLYONDAN FAZLA SURİYELİ'YE 32 MİLYAR DOLAR

Suriye'deki iç savaştan kaçıp ülkemize sığınan Suriyelilere de değinen Özdil, ''Ekonomik kurtuluş savaşı verdiğimiz böyle bir dönemde, hobaraaa diye ülkemize doldurulan dört milyondan fazla Suriyeli'ye bugüne kadar kaç para ödedik mesela? 32 milyar dolar ödedik.''ifadelerine yer verdi.

'6 YILDA 170 ÜLKEYE PARA DAĞITTIK'

Türkiye tarafından 170 ülkeye para dağıtıldığını aktaran Özdil, hangi ülkeye ne kadar para verildiğini, hangi ülke için ne kadar para harcandığını tek tek sıraladı. Elaleme para saçma konusunda dünyanın en zengin ülkerine tur bindirdik diyen Özdil, Küresel Yardım Raporu'na göre dünyanın en cömert ülkesi seçildiğimizi iddia etti.

Yılmaz Özdil yazısını ''Ekonomik kurtuluş savaşı verdiğimiz böyle bir dönemde emekli olmaya kalkışanlar, vatansever milletimize karşı ne yapmış oluyor?

Karaktersizlik yapıp vatanı batırmış oluyor!'' ifadelerine yer vererk sonlandırdır.

Yazının tamamını okumak için buraya tıklayınız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA