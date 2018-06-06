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Yılmaz : Hükümet Farklı Parti Olursa, Türkiye'de Zaman ve Enerji Kaybı Olur

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 24 Haziran 2018 tarihindeki 27. Dönem Milletvekili Seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Yılmaz : Hükümet Farklı Parti Olursa, Türkiye'de Zaman ve Enerji Kaybı Olur

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 24 Haziran 2018 tarihindeki 27. Dönem Milletvekili Seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

06 Haziran 2018 Çarşamba 19:54
Yılmaz : Hükümet Farklı Parti Olursa, Türkiye'de Zaman ve Enerji Kaybı Olur

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 24 Haziran 2018 tarihindeki 27. Dönem Milletvekili Seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Memleketi Sivas'ta seçim çalışmaları kapsamında Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen Başkanlar Meclisi Toplantısına katılan ve burada konuşan Yılmaz, "Geçen yıl milletin 'ben kuracağım' dediği hükümetle şimdi milletin önüne gidiyoruz. Sabah oy vereceksiniz, sandıklar açıldığında akşam hükümeti kimin kurduğunu bileceksiniz. Onun için de buna millet hükümeti diyoruz.Millet hükümeti kendisi kuramadığı için Ankara'da birçok pazarlıklar yapılarak, millet farklı bir şey beklerken, farklı hükümetlerin kurulduğunun ortaya çıktığı da olmuştur. İki başlılık da vardır. Türkiye'de her ne kadar 1960 Anayasası'yla parlamenter sisteme geçtik diyorlarsa da bu da doğru bir parlementer rejim değildir, vesayet altındaki bir rejimdir." dedi.

Şimdiki yönetimde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakakan Yıldırım'ın uyumlu çalıştığını söyleyen Milli Eğitim Bakanı, "Eğer ülkeler problemlerini güçlü zamanlarda çözemezlerse zayıf zamanlarında hiç çözemez. Kaldı ki 317 milletvekili olmamıza rağmen biz Anayasa değişikliğini gündeme getiremedik. Milliyetçi Hareket Partisi baktı ki 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da Türkiye'nin güçlü bir yönetime sahip olması lazım, güçlü bir yönetim için güçlü bir hükümetin olması lazım, yetkisini doğrudan parlamentodan değil, milletten alması lazım, o yüzden 'Anayasa değişikliğine varsanız biz varız' denildi. Birkaç oy farkla parlamentodan geçirebildik, 3-4 milletvekilimiz daha oy vermese bu anayasa değişikliğini milletin önüne dahi getiremeyecektik. Milletin önüne getirdik, millette sorduk, millet 'evet, ben kabul ediyorum' dedi. Dolayısıyla şimdi millet, hükümeti kendisi kuracak. İstikrarı kalıcı hale getirmek, Türkiye'de güven ve istikrarı sürdürülebilir hale getirmek için bu aziz millet bu ana kadar yaptığı gibi bundan sonra da AK Parti'yi, hem milletvekillerini hem de cumhurbaşkanını seçip parlementoya göndercektir ve önümüzdeki dönem güçlü bir meclis, güçlü bir hükümetle güçlü bir Türkiye'yi inşallah oluşturacağız. Ola ki Cumhurbaşkanımızı seçtik ama hükümet farklı partiden gelirse o zaman yine pazarlıklar başlar, o zaman yine Türkiye zaman ve enerjisini kaybeder." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Milli Eğitim BakanıMilli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz
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