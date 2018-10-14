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Yıllardır ölen kardeşinin ismi ile yaşamış

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1975 yılında ölen kardeşinin adına kimlik çıkararak yıllardır bu kimlikle illegal işler yaptığı öne sürülen Mehmet Açil, yakalanarak tutuklandı.

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Yıllardır ölen kardeşinin ismi ile yaşamış

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1975 yılında ölen kardeşinin adına kimlik çıkararak yıllardır bu kimlikle illegal işler yaptığı öne sürülen Mehmet Açil, yakalanarak tutuklandı.

14 Ekim 2018 Pazar 21:33
Yıllardır ölen kardeşinin ismi ile yaşamış

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Düzce'ye bağlı Doğanlı köyünde yaptıkları operasyonda 1975 yılında ölen kardeşi Murat Açil adına kimlik çıkaran Mehmet Açil’in yakalanması için çalışma başlattı.

ANNESİ İSMİYLE SESLENİNCE ORTAYA ÇIKTI

Eve giden jandarma ekipleri kapıyı açan annesine Mehmet Açil´i sordu. Açil´in annesi, ölen oğlunun adı olan ‘Murat’ ismi ile Mehmet Açil´e seslenince aranan şahsın evde olduğu ortaya çıktı. Mehmet Açil´in 1975 yılında ölen kardeşinin adına çıkardığı kimlikle illegal işlerini yaptığı belirlendi. Mehmet Açil, evrakta sahtecilik suçlaması ile çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Kaynaklar; Demirören Haber Ajansı

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Son Güncelleme: 14.10.2018 21:58
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yıllardır ölen kardeşinin ismi yaşamış
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