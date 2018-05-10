Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Yıldız Tilbe'den CHP İddialarına Cevap Geldi

CHP ile şarkı konusunda anlaştı iddialarına ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'den cevap geldi. Yıldız Tilbe sosyal medya hesabından iddiaları yanıtladı.

banner396

Yıldız Tilbe'den CHP İddialarına Cevap Geldi

CHP ile şarkı konusunda anlaştı iddialarına ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'den cevap geldi. Yıldız Tilbe sosyal medya hesabından iddiaları yanıtladı.

10 Mayıs 2018 Perşembe 10:12
Yıldız Tilbe'den CHP İddialarına Cevap Geldi

44 gün sonra yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerden önce seçim şarkısı arayışında olan CHP, Yıldız Tilbe'nin "Kandıramazsın Beni" isimli şarkısını istedi.

Önceki gün yapılan açıklamada Yıldız Tilbe ile CHP'nin anlaştığı iddia edilmişti. Bu iddialar sonrası Yıldız Tilbe'den açıklama geldi.

Ön anlaşmanın yapıldığı iddiaları önceki gün ortaya atıldı. Önceki gün ortaya atılan ve gündemde geniş yankı bulan bu iddia sonrası Twitter hesabından açıklama yapan Yıldız Tilbe, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Şarkılarının sadece kendisini yansıttığını yazan Tilbe, konu ile ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Şarkılarım hiçbir siyasetin temsilcisi değildir. Şarkılarımı herhangi bir siyasi mecrada propaganda olarak duyarsanız, bilin ki haberim ve iznim yoktur."

KPSSCAFE.COM.TR  |ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaHaberYıldız TilbeYıldız Tilbe Chp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seçim Anketi Sonucu Bomba 2018 !
Seçim Anketi Sonucu Bomba 2018 !
Okulda Korkutan Olay: Kalorifer Peteklerinin Arasından..
Okulda Korkutan Olay: Kalorifer Peteklerinin Arasından..
Engelliler Okulunda Feci Olay: Kuduruk Durmuyor Diyerek..
Engelliler Okulunda Feci Olay: Kuduruk Durmuyor Diyerek..

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim