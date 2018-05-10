Yıldız Tilbe'den CHP İddialarına Cevap Geldi

44 gün sonra yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerden önce seçim şarkısı arayışında olan CHP, Yıldız Tilbe'nin "Kandıramazsın Beni" isimli şarkısını istedi.

Önceki gün yapılan açıklamada Yıldız Tilbe ile CHP'nin anlaştığı iddia edilmişti. Bu iddialar sonrası Yıldız Tilbe'den açıklama geldi.

Ön anlaşmanın yapıldığı iddiaları önceki gün ortaya atıldı. Önceki gün ortaya atılan ve gündemde geniş yankı bulan bu iddia sonrası Twitter hesabından açıklama yapan Yıldız Tilbe, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Şarkılarının sadece kendisini yansıttığını yazan Tilbe, konu ile ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Şarkılarım hiçbir siyasetin temsilcisi değildir. Şarkılarımı herhangi bir siyasi mecrada propaganda olarak duyarsanız, bilin ki haberim ve iznim yoktur."

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