Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Yıldırım: Son KHK Bugün Çıkacak! İhraçlar Olacak

AK Parti Genel Başkan vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, açığa alınan binlerce kamu personeli tarafından beklenen KHK'nın bugün yayımlanacağını açıkladı.

banner396

Yıldırım: Son KHK Bugün Çıkacak! İhraçlar Olacak

AK Parti Genel Başkan vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, açığa alınan binlerce kamu personeli tarafından beklenen KHK'nın bugün yayımlanacağını açıkladı.

06 Temmuz 2018 Cuma 19:44
Yıldırım: Son KHK Bugün Çıkacak! İhraçlar Olacak

AK Parti Genel Başkan vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, açığa alınan binlerce kamu personeli tarafından beklenen KHK'nın bugün yayımlanacağını açıkladı.

Son KHK ile ihraçlar olacak. Çankaya Köşkünde başbakanlık muhabirleriyle bir araya geldiği görüşmede Kanun Hükmünde Kararname konusunda kendisine yöneltilen bir soruya da yanıt veren Başbakan Yıldırım, açığa alınan kamu personeli tarafından dört gözle beklenen KHK 'nın bugün yayımlanacağını ve ilgili KHK'da ihraçların yer alacağını söyledi.

 Bedelli Askerlik konusuna da değinen Başbakan Yıldırım, "O konuyla ilgili verilmiş bir karar yok. Benim düşüncem çok daha radikal, bunun geçici bir düzenleme olmaması gerektiğini düşünüyorum. O konuda bir çalışma yapılıyor. Çalışmalar yapılacak ve bir rapor ortaya çıkacak. O rapora göre biz de hareket edeceğiz. Zaten bizim profesyonel askerliğe geçiş başladı. Terörle mücadeledeki operasyonlara silah altına alınan askerler götürülmüyor. Buradaki esas olan yığılmanın gelecek yıllara artarak devam etmemesini sağlayacak bir çalışma. Sıradan bir bedelli çıkartmak derdimize derman olmayacak. Askere alınmama işi onların kabahati değil. Bizim buna çözüm üretmek gibi bir sorumluluğumuz var. Meclis açıldığında bu konu ele alınacak. Meclis tatilinden sonraki dönemde ele alınacak konulardan bir tanesi" dedi.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
KhkKhk Son DakikaKhk Son Dakika Binali Yıldırım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gençlik ve Spor Bakanlığı 3 Bin 200 Personel Alımı Başvuru Sonuçları
Gençlik ve Spor Bakanlığı 3 Bin 200 Personel Alımı Başvuru Sonuçları
Tırdan Kopan Lastik Minibüse Çarptı! 1 Ölü , 4 Yaralı
Tırdan Kopan Lastik Minibüse Çarptı! 1 Ölü , 4 Yaralı
Bakan Fakıbaba: Yeni Projelerle Hayvancılığı Kurtaracağız
Bakan Fakıbaba: Yeni Projelerle Hayvancılığı Kurtaracağız

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim