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Yılbaşı Çekilişi Canlı Yayın Başladı! 31 Aralık 2017 Yılbaşı Çekilişi Canlı Yayın Nasıl İzlenir?

31 Aralık 2017 Yılbaşı Çekilişi Sonuçları Çekiliş heyeti tarafından yapılan kontroller sonrasında milli piyangonun resmi sitesinden yayımlanacak. Milli Piyango 31 Aralık Yılbaşı özel çekilişi canlı yayını nasıl izlenir. Canlı yayın yılbaşı çekiliş sonuçları izle aramaları tavan yaptı.

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Yılbaşı Çekilişi Canlı Yayın Başladı! 31 Aralık 2017 Yılbaşı Çekilişi Canlı Yayın Nasıl İzlenir?

31 Aralık 2017 Yılbaşı Çekilişi Sonuçları Çekiliş heyeti tarafından yapılan kontroller sonrasında milli piyangonun resmi sitesinden yayımlanacak. Milli Piyango 31 Aralık Yılbaşı özel çekilişi canlı yayını nasıl izlenir. Canlı yayın yılbaşı çekiliş sonuçları izle aramaları tavan yaptı.

31 Aralık 2017 Pazar 21:31
Yılbaşı Çekilişi Canlı Yayın Başladı! 31 Aralık 2017 Yılbaşı Çekilişi Canlı Yayın Nasıl İzlenir?

Yılbaşı Çekilişi Canlı Yayın Başladı! 31 Aralık 2017 Yılbaşı Çekilişi Canlı Yayın Nasıl İzlenir?

31 Aralık 2017 Yılbaşı Çekilişi Sonuçları Çekiliş heyeti tarafından yapılan kontroller sonrasında milli piyangonun resmi sitesinden yayımlanacak. Milli Piyango 31 Aralık Yılbaşı özel çekilişi canlı yayını nasıl izlenir.

Milli Piyango İdaresi'nin resmi sitesinden 31 Aralık 2017 Yılbaşı çekilişi canlı olarak yayımlanacak. Milli Piyango resmi sitesinden yapılan açıklamada, "31 Aralık 2017 Yılbaşı Çekilişi Sonuçları Çekiliş Heyeti Tarafından Yapılan Kontroller Sonrasında Sitemizde Yayınlanacaktır. Saat 23.00' dan itibaren ise 31 Aralık 2017 Yılbaşı çekilişini Web sitemizden canlı olarak izleyebilirsiniz." ifadelerine yer verildi. Milli Piyango Canlı yayınını izlemek isteyen kişiler, www.mpi.gov.tr/node/102 adresini ziyaret edebilirler.

 Yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon TL'lik büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 10 milyon TL, 1 adet 5 Milyon TL, 1 adet 2 Milyın TL, 1 adet 1 milyon TL ve 1 adet de 500 bin TL ikramiye verileceği açıklandı.

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarıysa 349 milyon 243 bin TL olacak. Tam bilet 60 TL'den, yarım bilet 30 TL'den, çeyrek biletse 15 TL'den satılacak. Yılbaşı özel çekilişi biletlerinin 29 Kasım 2017 tarihinden itibaren satışa sunulacağı öğrenildi.  Büyük ikramiye tutarı geçtiğimiz seneye göre 1 milyon TL artış gösterdi.

İkramiye son 10 yıla göre büyük bir artış göstermişdi. Milli Piyango 2007 ve 2008 yılında 25 milyon lira büyük ikramiye sunarken, bu rakam 2019 yılında 30 milyon TL, 2010 yılında 35 milyon lira, 2011 yılında 40 milyon lira olmuştu. 2015 yılında 55 milyon lira olan büyük ikramiye geçtiğimiz sene 60 milyon lira olarak verilmişti.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

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Son Güncelleme: 31.12.2017 21:37
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