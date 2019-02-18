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Yeşil Katliam! 30 Bin Ağaç Daha Kesilecek!

Isparta’nın Sütçüler ilçesinde açılmak istenen yeni bir mermer ocağı için 27.843 ağacın kesileceği iddia edildi.

Yeşil Katliam! 30 Bin Ağaç Daha Kesilecek!

Isparta’nın Sütçüler ilçesinde açılmak istenen yeni bir mermer ocağı için 27.843 ağacın kesileceği iddia edildi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 12:47
Yeşil Katliam! 30 Bin Ağaç Daha Kesilecek!

Yukarı Köprüçay Havzası Koruma Platformu’ndan yapılan açıklamada, “Tonu 200 ile 500 dolar arasında değişen fiyatlarla ham madde olarak yurt dışına satılan mermeri çıkarmak için 30 bine yakın yetişkin ağacın katledilecek olması ne doğaya ne de ülkeye bir yarar sağlamayacak” ifadelerine yer verildi.

Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yalnızca Sütçüler ilçesi sınırlarında verilen mermer ocağı ruhsatı sayısının 200’ün üstünde olduğunu aktaran gazeteci Yusuf Yavuz, Türkiye’nin en önemli ardıç ve karaçam ormanlarına ev sahipliği yapan bu bölgede “kamu yararı var” gerekçesiyle açılan mermer ocaklarının ormanlar, su kaynakları ve doğal varlıklara zarar verdiğini vurguladı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 18.02.2019 14:04
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