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Yerli Otomobil Nerede Üretilecek Sorusuna Bakan'dan Yanıt 'Daha Netleşmedi'

Bilim , Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobille ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Yerli Otomobil Nerede Üretilecek Sorusuna Bakan'dan Yanıt 'Daha Netleşmedi'

Bilim , Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobille ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

10 Nisan 2018 Salı 19:09
Yerli Otomobil Nerede Üretilecek Sorusuna Bakan'dan Yanıt 'Daha Netleşmedi'

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli marka otomobille ilgili açıklamalarda bulundu. Projenin çok iyi gittiğini söyleyen Özlü, üretim yeri konusunun 1,5 sene sonra gündeme geleceğini, daha önce otomobil tasarımı, şirketleşme, ceo atanmasının gerçekleşeceğini söyledi.

Bu sürecin 18 ayda tamamlanacağını söyleyen Bakan Özlü, "Proje iyi gidiyor. Fakat üretim yeri seçimi konusu 1,5 yıl sonra gündeme gelecek. Önce otomobil tasarımı, şirketleşme, CEO atanması ve tasarım. Bunlar da yaklaşık 18 ayda tamamlanacak. Biz 5 modelle piyasaya gireceğiz. Yani bizim yerli marka otomobilimiz 5 model olacak.

Bunların arasında spor, sedan var. Dolayısıyla şu anda uğraştığımız konu şirketleşme süreci ve tasarım. Yer seçimi aşaması daha sonra konuşacağımız bir konu. İnşallah bakarız, 22 il var, Niğde neden olmasın. Niğde'de değerlendirilir, o bakımdan inşallah bir sene sonra bu ortaya çıkar." ifadelerini kullandı.

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