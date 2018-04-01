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Yeni Süreç Yarın Başlıyor! İhtiyaç Arttı Binlerce Kişilik Personel Alımı Bekleniyor

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen pasaport ve sürücü belgesi işlemlerine dair tüm süreç bundan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce yapılacak. Fakat personel eksikliği şimdiden can sıkmaya başladı.

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Yeni Süreç Yarın Başlıyor! İhtiyaç Arttı Binlerce Kişilik Personel Alımı Bekleniyor

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen pasaport ve sürücü belgesi işlemlerine dair tüm süreç bundan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce yapılacak. Fakat personel eksikliği şimdiden can sıkmaya başladı.

01 Nisan 2018 Pazar 12:43
Yeni Süreç Yarın Başlıyor! İhtiyaç Arttı Binlerce Kişilik Personel Alımı Bekleniyor

Yeni Kimlik Kartlarıyla İlgili Dönem Başlamıştı! Ehliyet ve Pasaportta Yeni Dönem

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen pasaport ve sürücü belgesi işlemlerine dair tüm süreç bundan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce yapılacak. Yarından itibaren çipli kimlik kartlarının yanı sıra ehliyet ve pasaportlar da vatandaşlara Nüfus Müdürlüklerince verilecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde sürece ilişkin, "2 Nisan'dan itibaren tüm bu işlemler için ilçe nüfus müdürlüklerimize başvuru yapılacaktır. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi işlemleri aynı yerde yapılacağından vatandaşımızın birden fazla belge için başvuru yapması gerektiğinde ayrı ayrı belge sunmak zorunda kalmayacaktır. Ayrıca ehliyetin, nüfusun, pasaportun verilerini bilgi için kullanabilme imkanına da sahip olabilecektir. Biz vatandaşımızdan belge istemeyeceğiz. Çünkü, birçok kurumla yapmış olduğumuz entegrasyonla vatandaşlarımızın bilgilerini bilişim üstünden temin edeceğiz ve vatandaşımıza büyük bir kolaylık sağlayacağız. Biyometrik veriler, yani el ve parmak izleri, şimdi nüfus idaresinde de yepyeni sisteme geçiyoruz. Bu el ve parmak izleriyle ilgili olarak da bu yeni geçtiğimiz sistemde vatandaşımız bir kere bu parmak izini ehliyete, pasaporta veya nüfus kağıdına verdiğinde, bunun sadece bir sonra geldiğinde teyidi yeterlidir. Teyidi yeterli olduğu andan itibaren depoda olan bilgisini alacak, getirecek ve onun üzerinden de eşleştirecektir. Bu modern bir hizmettir, esas itibariyle vatandaşımızın olağan hayat akışını kolaylaştıran bir hizmettir" demişti.

Acilen Personel İhtiyacının Giderilmesi Gerekiyor

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün personel ihtiyacı çipli kimlik kartı süreciyle birlikte ortaya çıkmış, kuruma 1600 personel alımı için gerekli izinler verilmişti. Nüfus dairelerine 5 bin personel ihtiyacı olduğu, personel alımlarının yapılmaması halinde işlerde aksamalar meydana gelebileceği söyleniyor. Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan e-Nüfus Sendikası Genel Başkanı,"Bizler, yaşanabilecek problemler öncesi testi kırılmadan uyarı görevimizi yapmak istiyoruz. Nüfus personellerimiz verilen her görevi özveri ile yerine getirmektedir. Ancak geldiğimiz noktada üzerimizdeki yükün ağırlığı taşıyamayacağımız boyuta gelmiştir. Nüfus personeli eksikliğinin en az 5 bin yeni personel atanması, bazı ilçe nüfus müdürlüklerimizin konumu nedeniyle güvenlik sorunlarının giderilmesini ve işlem yapacağımız cihazların daha kaliteli haline getirilmesini bekliyoruz. Bu eksiklerin giderilemediği durumda, ehliyet ve pasaport işlemlerinin nüfus müdürlüklerine devrinin ertelenip, öncelikle bir pilot bölgede uygulamaya konularak daha sağlıklı bir geçiş sürecinin işletilmesini bekliyoruz" demişti.

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Son Güncelleme: 01.04.2018 13:20
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Nil 14 saat önce

Kpsssiz alımlar da istiyoruz lutfen.. ayrica yas siniri da kalkmalı.

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Umut 1 gün önce

Lise mezunu alimi neden yapilmiyor

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Selda 1 gün önce

3179 Büro Yönetiminden alım olsun lütfen 84.85 le atanamadık

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Ayşe 1 gün önce

İşletme yönetiminden alım olsun lütfen çok sayıda işletme mezunu atama bekliyor

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SAADET 17 saat önce

Programcılık mezunlari icinde alim olmali

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Nil parlak 15 saat önce

Kpss'siz alımlar da istiyoruz.

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Seda 14 saat önce

Bence bu konuyla ilgili bakanımız açıklama yapmalı.alim yapılacak mi yapılmayacak mi diye

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ufuk 8 saat önce

Lisans mezunu issisiz bizde memur olmak istiyoruz ozel sektode is bulamiyor

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