Yeni Sınavda Sorular Nasıl Olacak? MEB'den Duyuru Geldi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) , öğrencilerin merakla beklediği, liselere geçişte yeni sınava ilişkin örnek soruları bugün paylaşacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada sınavla öğrenci alımı yapacak liselere yerleştirme sınavına dair örnek soruların bugün 15.00'te Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sayfası www.meb.gov.tr'de paylaşılacağı belirtildi. MEB duyurusunda, "Sınavla öğrenci alan liselere yerleştirme sınavına ilişkin örnek sorular, bugün saat 15.00’te @tcmeb twitter hesabı ile http://meb.gov.tr adresinden paylaşılacak." ifadelerine yer verildi.

EN ÇOK DİKKAT ÇEKEN GALERİLER 1



KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA