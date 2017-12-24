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Yeni KHK ile İlk Bekçi İhracı!

Mardin'de 1,5 yıl önce göreve başlayan Çarşı ve Mahalle Bekçisi bugün çıkarılan KHK ile görevinden ihraç edildi. Ohal kapsamında çıkarılan iki yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Yeni KHK ile İlk Bekçi İhracı!

Mardin'de 1,5 yıl önce göreve başlayan Çarşı ve Mahalle Bekçisi bugün çıkarılan KHK ile görevinden ihraç edildi. Ohal kapsamında çıkarılan iki yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

24 Aralık 2017 Pazar 16:25
Yeni KHK ile İlk Bekçi İhracı!

Yeni KHK ile İlk Bekçi İhracı!

Mardin'de 1,5 yıl önce göreve başlayan Çarşı ve Mahalle Bekçisi bugün çıkarılan KHK ile görevinden ihraç edildi. Ohal kapsamında çıkarılan iki yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) bugün Resmi Gazete2de yayımlanarak yürürlüğe girdi. KHK 'da Emniyette görevli 2 emniyet müdürü, 1 komiser, 13 komiser yardımcısı ile birlikte 1 Çarşı ve Mahalle Bekçisinin de ihraç edildiği öğrenildi. KHK ile ihraç edilen ilk bekçi N.S'nin göreve Haziran 2016'da başladığı öğrenildi.

695 ve 696 Sayılı KHK'lara göz atmak , maddeleri incelemek için aşağıdaki bağlantıyı takip edebilirsiniz.

695 VE 696 SAYILI KHK HAKKINDA TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ.

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Son Güncelleme: 24.12.2017 16:37
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