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Yeni KHK'da Flaş 112 Detayı: Asılsız İhbarlara 250 TL Ceza Kesilecek

703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin bugünkü Mükerrer sayısında yayımlandı. Yayımlanan KHK'da kritik 112 detayına yer verildi.

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Yeni KHK'da Flaş 112 Detayı: Asılsız İhbarlara 250 TL Ceza Kesilecek

703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin bugünkü Mükerrer sayısında yayımlandı. Yayımlanan KHK'da kritik 112 detayına yer verildi.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 15:58
Yeni KHK'da Flaş 112 Detayı: Asılsız İhbarlara 250 TL Ceza Kesilecek

Yeni KHK az önce yayımlandı.

Yayımlanan 703 sayılı yeni Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlıklara ait önemli düzenlemeler yapıldı. Teşkilat kanunları lağvedilirken yeni kanunlar ve düzenlemeler KHK'da ayrıntılı şekilde verildi. Yayımlanan yeni KHK'da ise dikkat çeken 112 ihbarları detayı var.

703 sayılı KHK'ya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni asılsız ihbarla meşgul edenlere valiliklerce 250 lira idari ceza uygulanacak.

KHK'da yayımlanan hüküm şu şekilde;

"MADDE 42/A- 112 Acil Çağrı Merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul ettikleri tespit edilen kişilere bu Kanuna göre il valileri tarafından ikiyüzelli Türk Lirası idari para cezası verilir. Tekerrür halinde bu ceza iki katı olarak uygulanır."

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