yeni havalimanı ihalesini kazanan firma belli oldu

İstanbul Yeni Havalamını ulaşım ihalesini kazanan firma belli oldu. İhaleyi Otobüs A.Ş kazandı.

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 3. Havalimanı Toplu Ulaşım İhalesi'ni, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi Otobüs A.Ş'nin kazandığı açıklandı.

İHALE İPTAL OLMUŞTU!

İstanbul Yeni Havalimanı'na 150 bagajlı otobüsle yapılacak olan taşımacılık ihalesi kamu yararı oluşmadığı gerekçesiyle iptal edildi. İhaleyi 475 milyon 488 bin TL'lik teklif veren Altur-Havaş-Free Turizm konsorsiyumu kazanmıştı; fakat ihale iptal edilmişti. İptal kararı sonrası tahmini bedel 702 milyon liraya çıkarılmıştı.

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