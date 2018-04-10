Yeni Evlendiği Karısına Dava Açtı: Beni Dövüyor, Odaya Kapatıp..

İzmir'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Çeşme'de yaşayan ve hava yolu şirketinde tekniker olarak çalıştığı öğrenilen R.D. isimli kişinin, kendisine şiddet uyguladığını öne sürdüğü 1 yıllık eşi H.N.D.'ye boşanma davası açıp, 300 bin TL tazminat istemesinden sonra karısından da karşı hamle geldi. Hakkında yöneltilen bu iddiaları kabul etmeyen H.N.D., kocasının kendisiyle ilgilenmediğini, sürekli uyuduğunu belirtip, iftiraya uğradığı iddiasıyla 250 bin TL'lik karşı tazminat davası açtı.

TESTİSLERİMİ SIKIP BAĞIRTTI

R.D., geçtiğimiz yılın mart ayında H.N.D. ile evlendi. Evlenen çift arasında kısa sürede tartışmalar yaşandı. Evliliklerinin ilk gününden beri sorun yaşadıklarını, eşinin sürekli kendisine şiddet uyguladığını ileri süren R.D. isimli kişi, avukatı Ayşe Esra Ünlü Polat aracılığıyla İzmir Aile Mahkemesi'ne müracaat etti ve hem boşanma hem de tazminat davası açtı. Kısa evlilik sürecinde yaşadıklarını anlatan R.D., eşinin, kendisini sürekli döverek, şiddet uyguladığını, yüzünü tırmaladığını, testislerini sıkıp, bağırttığını iddia etti. Eşinin bir gece kahve ve çay yapmayı reddedip, tartışma çıkardığını, kendisini odaya kilitlediğini iddia edeb R.D., yaşadıklarına yakın çevresindekilerin de tanık olduğunu söyledi. R.D., eşinin bu davranışları dolayısıyla defalarca hastaneye gitmek zorunda kaldığını, psikolojik tedavi görüp, destek aldığını belirtti.

ODAYA KİLİTLEYİP..

Avukatı Ayşe Esra Ünlü Polat da hazırladığı dava dilekçesinde, müvekkilinin bir gün koltukta istirahat ederken, karşı koymasına, canının acıdığını söylemesine rağmen eşinin testislerini sıktığını öne sürerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu durumun bir daha tekrarlamaması için konuştuğu zaman da vurarak, dövmeye başlamıştır. Müvekkilim, kaçmaya çalışırken, odanın kapısını kilitlemiştir. Kapıyı açamayan müvekkilim, camı kırarak, odadan çıkmıştır. Odadan çıkmayı başarmasına sinirlenen davalı taraf, müvekkilimin başına sehpa fırlatmıştır. Müvekkilim, başına aldığı darbe nedeniyle hastaneye gitmeye çalışırken, buna bile engel olmaya çalışmıştır. Bu darp olayı ile ilgili Adli Tıp raporu dilekçemiz ekinde delil olarak ibraz edilmiş olup, müvekkilimin darp olayı nedeniyle yapmış olduğu suç duyurusuna istinaden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nda soruşturma halen daha devam etmektedir."

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