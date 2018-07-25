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Yeni Emniyet Genel Müdürü Belli Oldu!..

Emniyet Genel Müdürlüğüne'ne üst düzey bir atama gerçekleşti. Kumpas davalarında 4 yıl hapis cezası ile yargılanan Kamu Düzeni ve Güvenliği Müşteşarlığı Müşaviri olarak görev yapan Celal Uzunkaya atandı.

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Yeni Emniyet Genel Müdürü Belli Oldu!..

Emniyet Genel Müdürlüğüne'ne üst düzey bir atama gerçekleşti. Kumpas davalarında 4 yıl hapis cezası ile yargılanan Kamu Düzeni ve Güvenliği Müşteşarlığı Müşaviri olarak görev yapan Celal Uzunkaya atandı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 22:01
Yeni Emniyet Genel Müdürü Belli Oldu!..

Emniyet Genel Müdürlüğüne'ne üst düzey bir atama gerçekleşti. Kumpas davalarında 4 yıl hapis cezası ile yargılanan Kamu Düzeni ve Güvenliği Müşteşarlığı Müşaviri olarak görev yapan Celal Uzunkaya atandı.

Selami Altınok’un AK Parti milletvekili olmasından sonra vekaleten Erhan Gülveren’in yürüttüğü Emniyet Genel Müdürlüğüne Uzunkaya atandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü görevindeyken Kamu Düzeni ve Güvenliği Müşteşarlığı Müşaviri olarak atanan Uzunkaya dün itibariyle Emniyetin en tepesine gertirildi. Uzunkaya 2009 yılında Emniyet Genel Müdür Yardımcısı iken FETÖ kumpasına uğramıştı.

Emniyet Genel Müdür yardımcısıyken 2009 yılında FETÖ kumpası ile 4 yılla yargılanan Uzunkaya, 17-25 Aralık sürecinin ardından sırasıyla İzmir Emniyet Müdürlüğü, ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü görevlerine getirilmişti.

Son dakika... Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Celal Uzunkaya atandÄ±

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Son Güncelleme: 25.07.2018 22:50
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