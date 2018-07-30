Yeni Doğan Bebeğini Balkondan Atan Anne 8 Yıl Sonra Tutuklandı!..

Ankara'da 8 yıl önce 8 aylıkken doğum yapan anne Fatma Tepe, kendini savunamayacak akrabayı tasarlayarak öldürme suçundan hakkında açılan dava 8 yıl sonra Yargıtay tarafından onandı ve saklandığı yer tespit edilerek tutuklandı.

Kokrkunç olay Ankara’da 2010 yılında meydana geldi. Akıllara durgunluk veren olayda Fatma Tepe, hazırlanan iddianameye göre, 8 aylık hamileyken doğum yaptı. Fatma Tepe, doğumun ardından evin balkonuna çıkarak bebeğini aşağı attı. Asfalt zemine çakılan yeni doğmuş bebek, olay yerinde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan anne Fatma Tepe, Ankara’da tutuksuz yargılandığı mahkeme tarafından, ’kendini savunamayacak durumda olan yakın akrabayı tasarlayarak öldürmek’ suçundan 10 yıl hapis cezasına cezalandırıldı. Fatma Tepe hakkında verilen karar Yargıtay tarafından onandı.

Cezası kesinleşen Fatma Tepe teslim olmadı. Polisler teslim olmayan Fatma Tepe’nin Sakarya’da olduğunu tespit etti. Yeri tespit edilen Fatma Tepe, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Tepe, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kadın polislerin koluna girip götürdüğü Fatma Tepe, araca bindirilirken ağladı.