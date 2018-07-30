Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Yeni Doğan Bebeğini Balkondan Atan Anne 8 Yıl Sonra Tutuklandı!..

Ankara'da 8 yıl önce 8 aylıkken doğum yapan anne Fatma Tepe, kendini savunamayacak akrabayı tasarlayarak öldürme suçundan hakkında açılan dava 8 yıl sonra Yargıtay tarafından onandı ve saklandığı yer tespit edilerek tutuklandı.

banner396

Yeni Doğan Bebeğini Balkondan Atan Anne 8 Yıl Sonra Tutuklandı!..

Ankara'da 8 yıl önce 8 aylıkken doğum yapan anne Fatma Tepe, kendini savunamayacak akrabayı tasarlayarak öldürme suçundan hakkında açılan dava 8 yıl sonra Yargıtay tarafından onandı ve saklandığı yer tespit edilerek tutuklandı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 18:22
Yeni Doğan Bebeğini Balkondan Atan Anne 8 Yıl Sonra Tutuklandı!..

Ankara'da 8 yıl önce 8 aylıkken doğum yapan anne Fatma Tepe, kendini savunamayacak akrabayı tasarlayarak öldürme suçundan hakkında açılan dava 8 yıl sonra Yargıtay tarafından onandı ve saklandığı yer tespit edilerek tutuklandı.

Kokrkunç olay Ankara’da 2010 yılında meydana geldi. Akıllara durgunluk veren olayda Fatma Tepe, hazırlanan iddianameye göre, 8 aylık hamileyken doğum yaptı. Fatma Tepe, doğumun ardından evin balkonuna çıkarak bebeğini aşağı attı. Asfalt zemine çakılan yeni doğmuş bebek, olay yerinde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan anne Fatma Tepe, Ankara’da tutuksuz yargılandığı mahkeme tarafından, ’kendini savunamayacak durumda olan yakın akrabayı tasarlayarak öldürmek’ suçundan 10 yıl hapis cezasına cezalandırıldı. Fatma Tepe hakkında verilen karar Yargıtay tarafından onandı.

Cezası kesinleşen Fatma Tepe teslim olmadı. Polisler teslim olmayan Fatma Tepe’nin Sakarya’da olduğunu tespit etti. Yeri tespit edilen Fatma Tepe, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Tepe, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kadın polislerin koluna girip götürdüğü Fatma Tepe, araca bindirilirken ağladı.

Son Dakika Haberler

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 30.07.2018 18:49
Anahtar Kelimeler:
Fatma TepeAnkaraYargıtay8 AylıkTasarlayarak öldürme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vatandaşlar İhbar Etti; 10 Terörist Öldürüldü
Vatandaşlar İhbar Etti; 10 Terörist Öldürüldü
Polis Memuru, Karakolda Polisin Boğazını Keserek Öldürdü!...
Polis Memuru, Karakolda Polisin Boğazını Keserek Öldürdü!...
İstinat duvarı çöktü, araçlar çukura düştü!..
İstinat duvarı çöktü, araçlar çukura düştü!..

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim