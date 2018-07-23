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Yeni Bilgiler Geldi: İşte Adnan Oktar'ın Serveti

Adanan Oktar ve yapılanmasına yönelik devam eden soruşturmanın kapsamı genişletildi ve yeni bilgilere ulaşıldı.

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Yeni Bilgiler Geldi: İşte Adnan Oktar'ın Serveti

Adanan Oktar ve yapılanmasına yönelik devam eden soruşturmanın kapsamı genişletildi ve yeni bilgilere ulaşıldı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 21:38
Yeni Bilgiler Geldi: İşte Adnan Oktar'ın Serveti

Adnan Oktar ve yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturmanın yeni detayları ortaya çıktı.

Casusluk, çocuklara  ve kadınlara cinsel istismar, şantaj, inanç istismarı gibi bir çok suç tespit edilen Adnan Oktar ile örgüte zorla kazandırılan kadınları ruh ve akıl sağlığı tedavisinde kullanılan ilaçlar vererek köle haline getirdiği iddia edildi. Mağdur ve müşteki ifadelerinden yola çıkan emniyet ekipleri, Adnan Oktar ve gözaltındaki herkesten kan örnekleri aldırdı. Operasyondan sonra sağlık kontrolüne çıkarılan örgüt üyelerinden kan örnekleri alınarak analize gönderildiği bilgisi alındı.

SERVETİ

Yeni Şafak Gazetesi'nden Şahin Şen'in bugün kaleme aldığı haberine göre; MASAK tarafından hazırlanan ve Emniyete gönderilen raporla operasyonun startını veren polis ekipleri, Oktar ve üyelerinin banka hesapları üzerinde deincelemelerde bulundu. İlk belirlemelere göre 200 milyon dolar serveti bulunan Adnan Oktar'ın servetinin daha fazla olduğu bilgisi paylaşıldı. Bankalardan gelen hesap raporlarını değerlendiren emniyet ekipleri, Adnan Oktar'ın servetinin 1 milyar dolara yakın bir rakama ulaşacağını öngörüyor. Öte yandan örgütün, maddi gücünü kullandığı bazı üyelerini örgütten attığı öne sürüldü. Kandırılarak örgüte üye yapılan bazı kadınların mal varlıklarını kaybettikten sonra örgütten çıkarıldığı ve bu kadınların intiharın eşiğine geldiği tespit edildi.

GÜLEN İLE AYNI DÖNEMDE ORTAYA ÇIKTI

Adnan Oktar'a sorguda kaldığı 13 saat boyunca çeşitli sorular yönelten Mali Suçlarla Mücadele polisi, özelikle 1980 öncesine ilişkin sorduğu sorulara yanıt alamadı. Kaçamak cevap veren Oktar'ın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri terörist Fetullah Gülen'le birlikte 1980 yılında Darwinizm karşıtı sempozyum ve konferanslarda boy gösterdiği ortaya çıktı. Fetullah Gülen ve Adnan Oktar'ın verdiği bu konferansları Katolik kilisesinin desteklediği ve Oktar'ın yazdığı Darwinizm karşıtı kitapları Katolik kilisesinin desteğiyle bastığı belirlendi.

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Son Güncelleme: 23.07.2018 21:37
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