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Yeni askerlik sisteminde bir ilk!

MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında eğitimlerini tamamlayan 49 asteğmen adayı, 908 yedek astsubay adayı ve 143 er için ant içme töreni düzenlendi.Törende ant içen yedek astsubay adayları, yeni askerlik sisteminin yemin eden ilk yedek astsubayları oldu.

Yeni askerlik sisteminde bir ilk!

MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında eğitimlerini tamamlayan 49 asteğmen adayı, 908 yedek astsubay adayı ve 143 er için ant içme töreni düzenlendi.Törende ant içen yedek astsubay adayları, yeni askerlik sisteminin yemin eden ilk yedek astsubayları oldu.

15 Kasım 2019 Cuma 13:15
Yeni askerlik sisteminde bir ilk!

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere, Elektronik ve  Bilgi Sistemleri (MEBS) Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında eğitimlerini  tamamlayan 1100 asker düzenlenen törenle yemin etti. Tören, sancak geçişinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın  okunmasıyla başladı. Sancak tanıtımından sonra silahlar ve Türk bayraklarının bulunduğu  masaların etrafında sıralanan 49 asteğmen adayı, 908 yedek astsubay adayı ve 143  er, Türk bayrağı ile silah üzerine el basarak yemin etti.

 Ant içen yedek astsubaylar, yeni askerlik sisteminin yemin eden ilk  yedek astsubayları oldu. Birliğe ilk katılan askerler tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı.  Törende, birliğe ilk katılan ve başarılı olan askerler ile ant içen Mehmetçik'in,  vatani görevlerini daha önce MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında yapan  baba ve dedelerine belge ve hediyeler verildi.

"Her türlü vazifeye daima hazır olacağınıza gönülden inanıyorum"

 MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Muhabere Albay Faruk Tosun,  yaptığı konuşmada, unutulmayacak bir törene şahit ettiklerini söyledi. Tosun, "Kahraman Mehmetçikler, asla unutmayınız ki, dünyanın en güçlü  silahlı kuvvetlerinden birisi, aynı zamanda Türk ulusunun ayrılmaz bir parçası ve  daima ulusunun hizmetinde olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, gücünü, Atatürkçü  düşünce sisteminden, mutlak itaate dayalı disiplin anlayışından, sarsılmaz birlik  ve beraberlik ruhundan ve daha da önemlisi bağrından çıktığı yüce Türk milletinin  ona olan güveninden ve sevgisinden almaktadır." diye konuştu.

Türk askerliğinin bir onur olduğunu ifade eden Albay Tosun,  Mehmetçik'e seslenerek, "Kutsal askerlik yemininize, yaşadığınız sürece bağlı  kalacağınıza, vatanımızın selameti için alacağınız her türlü vazifeye daima hazır  olacağınıza gönülden inanıyorum." dedi. Törene katılan gaziler ile çevre güvenliğini sağlayan polislere  teşekkür eden Tosun, konuşmasının sonunda, memleketlerine dönüş yolunda ailelere  dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Askerler daha sonra aileleriyle bir araya geldi.

Son Güncelleme: 15.11.2019 13:18
Anahtar Kelimeler:
yeni askerlik sisteminde ilk
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