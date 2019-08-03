Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 26°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
99679
ALTIN
257.481
DOLAR
5.5481
STERLIN
6.7498
EURO
6.1647
Adalet Bakanlığı KPSS'siz 5 Bin Ara Bulucu Alıyor!
Sigara Fiyatlarına Zam Geldi! İşte Güncel Fiyatlar
Kuzey Kıbrıs'ta yeni asgari ücret belli oldu
Haberler kötü! Yüzde 15 zamlanan doğalgaza yeni zam gözüktü
Lise Mezunu 2500 Polis Alımına Kimler Başvurabilir?

Yeni Akraba Atamaları Ortaya Çıktı!

Türkiye'de bazı belediye başkanlarının akraba atamalarıyla gündeme gelmesi sonrasında Adalet ve Kalkınma Partisinde (AK Parti) ve Cumhuriyet Halk Partisinde (CHP) yeni akraba atamaları ortaya çıktı. Akraba atamaları tepkilere neden oldu.

Yeni Akraba Atamaları Ortaya Çıktı!

Türkiye'de bazı belediye başkanlarının akraba atamalarıyla gündeme gelmesi sonrasında Adalet ve Kalkınma Partisinde (AK Parti) ve Cumhuriyet Halk Partisinde (CHP) yeni akraba atamaları ortaya çıktı. Akraba atamaları tepkilere neden oldu.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 21:42
Yeni Akraba Atamaları Ortaya Çıktı!

Türkiye'de seçimlerden sonra belediyelere yapılan akraba atamaları gündeme gelmeye başladı. Sürekli olarak tartışmalara konu olan akraba atamalarına yenileri eklendi.

Milli Gazete'nin haberine göre; Adalet ve Kalkınma Partisinde (AK Parti) ve Cumhuriyet Halk Partisinde (CHP) yeni akraba atamaları ortaya çıktı.

Milyonlarca genç KPSS hazırlanarak ve ilanlara başvuru yaparak belediyelerden atama beklerken akraba atamaları tepkiye neden oldu.

İŞTE YAPILAN AKRABA ATAMALARI

CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, halasının kızı Pınar Gül'ü belediyede özel kalem müdürlüğüne atadı.

AK Parti'li Yozgat Belediyesi'nde de özel kalem müdürlüğü görevi, akrabaya verildi ve AK Partili Cemal Köse, yeğeni Muhammed Salih Zararsız'ı özel kalem müdürü olarak atadı.

CHP'li İzmir'deki Dikili Belediyesi'nde Adil Kırgöz, başkan yardımcılığı görevine halasının oğlu Hakan Budak'ı atadı.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
yeni akraba atamaları ortaya çıktı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adıyaman'da 13 yaşındaki çocuğu öldürdüğünü itiraf eden zanlının iş yeri taşlandı
Adıyaman'da 13 yaşındaki çocuğu öldürdüğünü itiraf eden zanlının iş yeri taşlandı
Livaneli'den UNESCO'ya Kaz Dağları mektubu: Yardımınıza ihtiyacımız var
Livaneli'den UNESCO'ya Kaz Dağları mektubu: Yardımınıza ihtiyacımız var
Esenyurt’ta 6 katlı binada yangın: Mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı
Esenyurt’ta 6 katlı binada yangın: Mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim