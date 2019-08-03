Türkiye'de seçimlerden sonra belediyelere yapılan akraba atamaları gündeme gelmeye başladı. Sürekli olarak tartışmalara konu olan akraba atamalarına yenileri eklendi.

Milli Gazete'nin haberine göre; Adalet ve Kalkınma Partisinde (AK Parti) ve Cumhuriyet Halk Partisinde (CHP) yeni akraba atamaları ortaya çıktı.

Milyonlarca genç KPSS hazırlanarak ve ilanlara başvuru yaparak belediyelerden atama beklerken akraba atamaları tepkiye neden oldu.

İŞTE YAPILAN AKRABA ATAMALARI

CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, halasının kızı Pınar Gül'ü belediyede özel kalem müdürlüğüne atadı.

AK Parti'li Yozgat Belediyesi'nde de özel kalem müdürlüğü görevi, akrabaya verildi ve AK Partili Cemal Köse, yeğeni Muhammed Salih Zararsız'ı özel kalem müdürü olarak atadı.

CHP'li İzmir'deki Dikili Belediyesi'nde Adil Kırgöz, başkan yardımcılığı görevine halasının oğlu Hakan Budak'ı atadı.

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