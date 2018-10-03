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Yengesinin 50 bin TL'sini çaldı!

Aydın’a bağlı İncirliova ilçesinde, 28 yaşındaki M.B. abisinin 33 yaşındaki eşi Sezer Bozdemir’in otomobilinin camlarını kırıp çantasındaki 50 bin TL’yi alarak kaçtı. M.B., polisin çalışmasıyla çaldığı parayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

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Yengesinin 50 bin TL'sini çaldı!

Aydın’a bağlı İncirliova ilçesinde, 28 yaşındaki M.B. abisinin 33 yaşındaki eşi Sezer Bozdemir’in otomobilinin camlarını kırıp çantasındaki 50 bin TL’yi alarak kaçtı. M.B., polisin çalışmasıyla çaldığı parayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 21:55
Yengesinin 50 bin TL'sini çaldı!

Olay, bugün saat 17:00 saatlerinde İstiklal Mahallesi Hal Caddesi’nde meydana geldi. M.B., otomobiliyle seyir halinde olan abisinin eşi Sezer Bozdemir’i hafif ticari aracıyla takibe aldı. İstiklal Mahallesine gelen Sezer Bozdemir, otomobilini park edip aracından uzaklaştığı anda M.B. yengesinin otomobilin camını kırarak içinde 50 bin lira olan çantayı alarak kaçtı. Otomobilinin camının kırıldığını ve çantasının çalındığını gören Sezer Bozdemir durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Hırsızın M.B. olduğunu belirleyen polis ekipleri yaptıkları operasyonda M.B.’yi çaldığı parayla birlikte evinde yakalayarak gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen M.B.’nin buradaki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Son Güncelleme: 03.10.2018 23:31
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