Yener 'Çalıştıracak Niteliksiz Eleman Dahi Bulamıyoruz'

Güneydoğu Anadolu bölgesinin en önemli sanayilerinden birisi olan Şanlıurfa Evren Sanayi sitesinde esnaf eleman bulamamaktan dolayı dertli.

Sanayi sektörüne eleman sıkıntısının günden güne arttığını söyleyen esnaf, kalifiye elemandan ziyade, niteliksiz eleman dahi bulmakta zorlandıklarını öne sürüyor. Konuyla ilgili konuşan sanayi esnafından Yener, "Kalifiye eleman konusunda ciddi sorunlarımız var. Urfa’da kalifiye elaman bulmak nerdeyse imkânsız. Yetiştirmek istiyoruz ama aileler artık ne sebeptense sanayiye çocuklarını vermez hale gelmişler. Meslek liseleri ve ticaret sanayi odasıyla temaslarımız oldu. Ama bir netice alamadık. Kalifiye elamandan ziyade çalıştıracak elaman bulamıyoruz. Hedefimiz, gelen elemanı yetiştirmek, eğitmek ama maalesef eleman bulamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sanayideki diğer esnaf da eleman sıkıntısından dolayı dertli. Çırak ve kalfa yetişmediğini, iş yerlerinin geleceği açısından tedirgin olduklarını söyleyen sanayi esnafı, mesleki eğitime yapılacak yatırımların istihdam konusunda büyük öneme sahip olduğunu belirtiyor, ve yeni projeler talep ediyor.

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