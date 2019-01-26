Yemin Töreninde Asker'den Evlilik Teklifi!

Alanda düzenlenen tören kadar dikkat çeken bir olay da bedelli askerlik görevini tamamlayan bir erin yemin töreninde kız arkadaşına evlilik teklifi yapmasıyla yaşandı. Birlikteki askerlerin de arkadaşlarını yalnız bırakmadığı tören alanında keyifli anlar yaşandı...

Manisa’da 1’inci Komando Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası’nda bedelli askerliğini tamamlayan 9’uncu dönem 4 bin 580 asker düzenlenen törenle yemin etti. Tören alanını dolduran aileler ellerinde Türk bayrakları salladı ve cep telefonlarıyla çocuklarını görüntülemeye çalıştı. Askerliklerini tamamlayan bedelli erler Türk Bayrağına ve silaha el basarak yemin etti.

Askerlik boyunca spor ve bakım konularında başarılı olan 9 askere ve askerliğini Manisa’da yapmış olan 26 asker babası ile dedesine teşekkür belgeleri protokol üyeleri tarafından verildi. Törende askerlere ve ailelerine seslenen Tugay Komutanı Albay Güven Dere, “Geçmişte olduğu gibi bugün de milletinin emrinde olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz gücünü Atatürkçü düşünce sisteminden, mutlak itaate dayalı disiplin anlayışından, sarsılmaz birlik ve beraberlik ruhundan ve bağrından çıktığı Türk milletinin ona olan güveninden almaktadır. Türk askeri olmak bir onurdur” dedi.

Albay Güven Dere’nin konuşmasının ardından askerler zeybek oynadı. Müzik eşliğinde gösteri yapan askerlerin geleneksel oyunu büyük ilgi gördü. Komandolar da aldıkları eğitimden kesitler sunan bir gösteri sergiledi. Gösterilerin ardından yemin eden askerler, marşlar eşliğinde geçit töreni yaptı. Aileler bu sırada çocuklarını görebilmek ve fotoğraf çekebilmek için birbirleriyle yarışırken törenin ardından askerler ve aileleri birbirleriyle buluşup, kucaklaştı. Çocuklarıyla buluşan aileler fotoğraf çektirip, özlem giderdi.

Eski Bakan ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, bedelli askerliğini tamamlayan oğlu Ahmet Nuri Elvan’a sarılıp, hasret giderdi. Lütfi Elvan, “Çok mutluyuz. Askerliğin ne kadar kutsal bir görev olduğunu burada daha iyi görüyoruz. Gençlerimiz gerçekten o duyguyu bize yaşattı. Her bir gencimize çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Eski Bakan ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, bedelli askerliğini tamamlayan oğlu Ahmet Nuri Elvan’a sarılıp, hasret giderdi. Lütfi Elvan, “Çok mutluyuz. Askerliğin ne kadar kutsal bir görev olduğunu burada daha iyi görüyoruz. Gençlerimiz gerçekten o duyguyu bize yaşattı. Her bir gencimize çok teşekkür ediyoruz” dedi.

YEMİN EDEN ASKERDEN TÖRENDE EVLİLİK TEKLİFİ

Törende askerliğini tamamlayan er Yusuf Kaan Kayas da arkadaşlarıyla birlikte kız arkadaşı Buse Ceyhun’a sürpriz evlenme teklifi hazırladı.

Arkadaşlarının alkışları eşliğinde diz çöken asker Yusuf Kaan Kayas cebinden çıkardığı yüzükle Buse Ceyhun’a evlenme teklif etti.

Sürpriz karşısında duygulanan genç kız, evlilik teklifini kabul etti. Alkışlar eşliğinde birbirlerine sarılan ikili büyük mutluluk yaşadı.

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