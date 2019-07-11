Yaz sıcağına mola ! Sağanak, fırtına ve serin hava geliyor

Önceki gün yaptığı uyarısını günün hava durumu raporunda yineleyen Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Karadeniz ve Ege ile İç Anadolu'nun bazı bölgelerinde yağışlı havanın yaşanacağı bilgilerini aktardı. Kuvvetli yağışın yanı sıra kuvvetli rüzgarın da beklendiğini ifade eden MGM, hava sıcaklığının ise kuzeybatı kesimlerinde 3 ila 8 derece azalacağı bilgisini verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Kırşehir, Yozgat, Isparta ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz ile Ankara, Eskişehir, Çankırı, Tekirdağ ve Samsun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde hissedilir derecede (3 ila 8 derece)azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kısa süreli kuvvetli (40-70 km/sa), İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz ile Ankara, Eskişehir, Çankırı, Tekirdağ ve Samsun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), İç Ege , Göller Yöresi, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu Bölgesi'nde önce güney ve batı zamanla kuzey ve batı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde (50-70 yer yer 90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:



















MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU BİLGİLERİ

Parçalı bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ve doğu kesimleri ile Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin kuzey ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yerel olarak kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU BİLGİLERİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kütahya çevreleri ile zamanla iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), İç Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (70-90 km) esmesi bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU BİLGİLERİ

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Isparta çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU BİLGİLERİ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile Yozgat ve Kırşehir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Ankara, Çankırı ve Eskişehir çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölge genelinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU BİLGİLERİ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zamanla bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU BİLGİLERİ

Parçalı bulutlu, zamanla Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Orta Karadeniz'de batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU BİLGİLERİ

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU BİLGİLERİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.