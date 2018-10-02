Yaz Saati Uygulaması Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı!

Cumhurbaşkanı Kararı'yla, gün ışığından daha fazla faydalanmak için bütün yurtta uygulanan mevcut yaz saati (ileri saat) uygulaması her sene, yıl boyu devam edecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararında, gün ışığından daha fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının (tüm yıl yaz saati, GMT 3) her sene, yıl boyu sürdürülmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Kararla, yaz saati uygulanması hakkındaki 23 Ekim 2017 tarihli ve 2017/10921 sayılı Bakanlar Kurulu kararının da yürürlükten kaldırıldığı kaydedildi.

Söz konusu kararın yürürlüğe konulmasına, 697 sayılı "Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun"un 2'nci maddesi gereğince karar verildi.

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