Yaz Saati Uygulaması İle İlgili Karar!..

7 Eylül 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe konulan kararla birlikte gün ışığından daha çok yararlanabimek için sürekli yaz saati uygulamasına geçilmişti. Getirilen yaz saati uygulamasının sürekli olarak devam edilmesinin planlandığı ve bu yönde hazırlıklar yapıldığı belirtilmişti. 23 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete’de yer alan kararnamede, yaz saati uygulamasının 2017 yılında da devam ettirileceği, kış saati uygulamasına 28 Ekim 2018 pazar günü 04.00’ten itibaren geçileceği belirtildi. Buna rağmen, söz konusu tarihten önce yeni bir kararla sürekli yaz saatinin yeni bir düzenlemeyle daha önce olduğu gibi bir yıl daha uzatılacağı tahmin ediliyor.

Özellikle Avrupa Birliği’nin (AB), sene boyunca yaz saati uygulama kararının, enerji yönetimine yaz saatine devam etme konusunda destek olacağı belirtiliyor.

Vatandaşlardan gelen şikayet dilekçeleri, kış saati uygulamasında gün ışığından mesai saatleri içerisinde yeterince faydalanılamamasından dolayı ticaret ve ekonomik etkilerinin olumsuz olduğu, kış saati uygulamasının olumsuz etkilerinin özellikle doğu illerinde arttığı gerekçelerini dikkate alan Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu Başkanlığı, konuyu gündeme alarak değerlendirmeye başlamıştı. Bunun üzerine, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan ekonomik, psikolojik ve sosyal analizlerin yer aldığı detaylı rapora göre; Türkiye’de 2016 yılında sabit saat uygulamasına geçilmişti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na göre uygulama önemli ölçüde tasarruf sağladı.

Kaynaklar; TGRT Haber

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