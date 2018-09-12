Yayla yolunda facia! AFAD olay yerinde

Giresun'a bağlı Espiye ilçesinde yayladan dönenleri taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Aykut Tok idaresindeki minibüs Espiye ilçesinin Karaovacık Yaylası'ndan dönüşte Ericek köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.



Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişi de yaralandı. Kaza sonrası çok sayıda ambulans bölgeye sevk edilirken, köylüler de kaza yerine akın etti.

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