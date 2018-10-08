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Yaya geçidinde facia: Aralarına daldı Metrelerce Uçurdu

Antalya’ya bağlı Manavgat ilçesinde, yaya geçidinden yolun karşısına geçerken otomobilin hızla çarptığı 38 yaşındaki Nurgül Aksoy ile çocukları 9 yaşındaki Şehrinaz Aksoy ve 5 yaşındaki Ceren Aksoy yaralandı. Yaralı çocuklardan Ceren’in sağlık durumunun ağır olduğu ve ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Yaya geçidinde facia: Aralarına daldı Metrelerce Uçurdu

Antalya’ya bağlı Manavgat ilçesinde, yaya geçidinden yolun karşısına geçerken otomobilin hızla çarptığı 38 yaşındaki Nurgül Aksoy ile çocukları 9 yaşındaki Şehrinaz Aksoy ve 5 yaşındaki Ceren Aksoy yaralandı. Yaralı çocuklardan Ceren’in sağlık durumunun ağır olduğu ve ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 21:40
Yaya geçidinde facia: Aralarına daldı Metrelerce Uçurdu

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün karşısında öğlen saat 13:30 sıralarında meydana gelen korkunç kazada, M.K. yönetimindeki otomobil, okul çıkışı yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Nurgül Aksoy ile kızları Ceren ve Şehrinaz Aksoy’a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan anne ve kızları yaralandı. Yaralılara, tesadüfen olay yerinden geçen ambulanstaki sağlık ekipleri müdahale etti. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürüldü.

AİLEYE ÇARPAN SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Ağır yaralı Ceren Aksoy, Antalya’daki özel bir hastaneye sevk edilirken, Manavgat Devlet Hastanesi’ndeki Şehrinaz Aksoy’un sağlık durumunun iyi olduğu, ilçedeki özel bir hastaneye götürülen Nurgül Aksoy’un ise ameliyata alındığı öğrenildi. Hızla aileye çarpan aracın sürücüsü M.K., polis tarafından gözaltına alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İşte o korkunç kaza anı;

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