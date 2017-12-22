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Yargıtay'dan Emsal Karar! 'Cinsel İçerikli Sitelere Giren Koca Yandı'

Emsal nitelikte bir karara imza atan üst mahkeme, internet sitelerinde müstehcen görüntüler izlemeyi ve sürekli borca girmeyi boşanma sebeplerinden birisi olarak kabul etti. 

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Yargıtay'dan Emsal Karar! 'Cinsel İçerikli Sitelere Giren Koca Yandı'

Emsal nitelikte bir karara imza atan üst mahkeme, internet sitelerinde müstehcen görüntüler izlemeyi ve sürekli borca girmeyi boşanma sebeplerinden birisi olarak kabul etti. 

22 Aralık 2017 Cuma 17:48
Yargıtay'dan Emsal Karar! 'Cinsel İçerikli Sitelere Giren Koca Yandı'

Yargıtay'dan Emsal Karar! 'Porno Sitelere Giren Kocaya Şok'

Emsal nitelikte bir karara imza atan üst mahkeme, internet sitelerinde müstehcen görüntüler izlemeyi ve sürekli borca girmeyi boşanma sebeplerinden birisi olarak kabul etti. 

Bir kadın, sürekli borca giren ve internette cinsel içerikli videolar izleyen kocasından boşanmak için yargıya müracaat etti. Aile mahkemesi vasfıyla başlanan davaya bakan Asliye Hukuk Mahkemesinde ifade veren kadın, kocasının sürekli olarak borca girdiğini, icra sıkıntıları yaşandığını, erotik sitelere girerek burada gördüklerini uygulamaya kalktığını söyledi. Boşanma davasını reddeden mahkeme, tarafların yeniden bir araya gelmesini hükmetti. Davacı kadın, kararı temyiz edince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi. Burada emsal bir karara imza atıldı. Yargıtay , dava açan kadının haklı olduğunu, sürekli borca girmenin, müstehcen sitelere girmenin boşanma sebebi olduğunu belirtti.  Karar gerekçesinde, "Akrabalık veya diğer bir yakınlık başlı başına tanık beyanını değerden düşürücü bir sebep sayılamaz. Dosyada tanıkların olmamışı olmuş gibi ifade ettiklerini kabule yeterli delil ve olgu da yoktur.

Yapılan yargılama ve toplanan delillerden davalı erkeğin, sürekli borca girdiği, hakkında icra takibi yapıldığı, ailesine karşı birlik görevlerini yerine getirmediği ve porno sitelerine girdiği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı kadın dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davacı kadının boşanma davasının reddi doğru bulunmamıştır. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

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Son Güncelleme: 22.12.2017 18:26
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YargıtayYargıtay Son Dakika
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dadasim 22 saat önce

bu siteler engellensin bnce bosanmalarda olmasn

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Gül 22 saat önce

Sadece erkek değil kadın girerse de aynı durum geçerli olmalı.Kadın erkek eşitliği var ya.

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