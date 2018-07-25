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Yargıda Adnan Oktar Depremi!..

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu'nun yakın korumasının Adnan Hoca operasyonu neticesinde tutuklanmasının ardından ertesi gün emeklilik dilekçesi verdiği ortaya çıktı.

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Yargıda Adnan Oktar Depremi!..

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu'nun yakın korumasının Adnan Hoca operasyonu neticesinde tutuklanmasının ardından ertesi gün emeklilik dilekçesi verdiği ortaya çıktı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 19:24
Yargıda Adnan Oktar Depremi!..

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu'nun yakın korumasının Adnan Hoca operasyonu neticesinde tutuklanmasının ardından ertesi gün emeklilik dilekçesi verdiği ortaya çıktı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu'nun koruma memuru polis Özdemir Uygun, Adnan Hoca Operasyonu dahilinde dün tutuklandı.

Tutuklama kararının ardından Başsavcı Salihoğlu bugün emekliliğİni istedi.

Açıklamasında, 1979 yılında mesleğe başladığını, Erzincan, Çankırı ve Kahramanmaraş'ta görev yaptıktan sonra 1991 yılında İstanbul'a geldiğini belirten Salihoğlu, “Bugün ailemin onayı ile görevi bırakmak ve emekli olmak ihtiyacını hissettim" diye konuştu.

hadi

HADİ SALİHOĞLU KİMDİR?

Hadi Salihoğlu, 11 Nisan 1956'da Trabzon Sürmene'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Salihoğlu, stajını İstanbul'da yaptı. Göreve Erzincan'ın Tercan ilçesinde başlayan Salihoğlu, Çankırı Eldivan, Kahramanmaraş Pazarcık, İstanbul'da Silivri ve Fatih adliyeleri ile DGM'de çalıştı. Daha sonra Üsküdar Cumhuriyet Başsavcısı olan Salihoğlu, son olarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürütüyordu. Salihoğlu, evli ve 3 çocuk babası.

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