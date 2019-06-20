Yankesicinin ifadesi: Mesleğim bu ne yapayım, aylık 5 bin lira bana yetmez

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yankesicilik yaptıkları iddia edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli C.Ö. ile M.K'yi kaldıkları otelde gözaltına aldı.

AŞTİ'deki Ramazan Bayramı yoğunluğundan faydalanıp gelen yolcuların ceplerinden paralarını aldığı iddia edilen şüpheli M.K.'nin polise verdiği ifadesinde, "Mesleğim bu ne yapayım aylık 5 bin lira bana yetmez." dediği öğrenildi.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken M.K. tutuklandı.

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