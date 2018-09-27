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Yangında zarar görmesin diye itfaiye eri Türk Bayrağını cebine koydu

İstanbul'un Fatih semtinde gecenin geç saatlerinde bir mobilya imalat atölyesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen İstanbul itfaiye ekipleri yangın büyümeden müdahale ederek yangını söndürmeyi başardı. Söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri kapıda asılı Türk Bayrağını zarar görmesin diye alarak cebine koydu. Bu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenirken duygulandıran ve gururlandıran anlar yaşandı.

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Yangında zarar görmesin diye itfaiye eri Türk Bayrağını cebine koydu

İstanbul'un Fatih semtinde gecenin geç saatlerinde bir mobilya imalat atölyesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen İstanbul itfaiye ekipleri yangın büyümeden müdahale ederek yangını söndürmeyi başardı. Söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri kapıda asılı Türk Bayrağını zarar görmesin diye alarak cebine koydu. Bu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenirken duygulandıran ve gururlandıran anlar yaşandı.

27 Eylül 2018 Perşembe 08:05
Yangında zarar görmesin diye itfaiye eri Türk Bayrağını cebine koydu

Yangın Fatih, Mevlanakapı Mahallesinde gece saat 03:00 meydana geldi. Ajanslara yansıyan bilgiye göre, Simkeş Cami Sokağındaki iki katlı bir binanın giriş katında bulunan mobilya imalat atölyesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İş yerinden dumanlar çıktığını gören mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Fatih ve Kocamustafapaşa gruplarına ait ekipler gelerek yangına müdahale etti. Söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri kapıda asılı Türk Bayrağı zarar görmesin diye bulunduğu yerden alarak cebine koydu.

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Bunu gören mahalle sakini bir kişi itfaiye erine giderek sarıldı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Polis ekipleri de olay yerinde önlem alırken, BEDAŞ görevlileri de gelerek elektriği kesti.

İtfaiye yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

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