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Yangın Faciası! Çok Sayıda Ölü Var!

İstanbul Beyoğlu'nda 5 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti. İşte detaylar...

Yangın Faciası! Çok Sayıda Ölü Var!

İstanbul Beyoğlu'nda 5 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti. İşte detaylar...

03 Mart 2019 Pazar 11:04
Yangın Faciası! Çok Sayıda Ölü Var!

İstanbul Beyoğlu'nda 5 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti. İşte detaylar...
 

Beyoğlu'nda 5 katlı binada çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Asmalı Mescit Mahallesi Şehbender Sokak'taki 5 katlı tarihi binanın üst katlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gelen son bilgiye göre, Beyoğlu'ndaki yangında 4 kişi hayatını kaybetti.

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