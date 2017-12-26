'Yalnız Kurt' Yakalandı! Yılbaşını Kana Bulayacaklardı

Adana'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda kendilerine 'Yalnız Kurt' adı veren yılbaşında hain bir eylem hazırlığında olduğu öğrenilen 2'si Suriyeli 12 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DAEŞ'en Doğankent Mahallesindeki yapılanmasına yönelik şafak vaktinde şok baskın operasyonu düzenledi. Düzenlenen operasyonda Polis Özel Harekat Timleri duvardan atlayarak söz konusu evlerin içine sızdı.

Operasyonda gözaltına alınan ve kendilerine Yalnız Kurt adı veren, Avrupadaki gibi arabalı, bıçaklı katliam yapma hazırlığında olduğu öğrenilen 12 kişi kıskıvrak yakalandı ve gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda Terör örgütüne ait çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi. Gözaltına alınanlar arasında örgütün Doğankent Mahallesi yapılanmasının sözde emiri M.A'nın da olduğu bildirildi.

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