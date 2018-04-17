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Whatsapp'a Yeni Özellik Geldi! Beğeni Yerine Tepki Çekti!

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp platforma eklediği yeni özellikle Facebook'un veri gizliliği ihlali haberlerini tekrar gündeme getirdi.

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Whatsapp'a Yeni Özellik Geldi! Beğeni Yerine Tepki Çekti!

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp platforma eklediği yeni özellikle Facebook'un veri gizliliği ihlali haberlerini tekrar gündeme getirdi.

17 Nisan 2018 Salı 19:37
Whatsapp'a Yeni Özellik Geldi! Beğeni Yerine Tepki Çekti!

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp platforma eklediği yeni özellikle Facebook'un veri gizliliği ihlali haberlerini tekrar gündeme getirdi.

Whatsapp , Android sürümüne kullanıcıların işine yarayacağı kadar kuşku duymasını da sağlayacağı yeni bir özellik ekledi. Android işletim sistemi kullanan telefonlarda whatsapp kullanan kişiler silinen fotoğraf ve videolarını tekrar geri getirebilecek. Windows'daki çöp kutusu gibi düşünülebilir bu özellik.

Ve fakat söz konusu fotoğrafların ve videoların geri getirilmesi için bir yerde depolanıyor olması gerekli. Cihazda doğrudan depolanmayan içeriklerin whatsapp sunucularında depolandığı daha sonra da buradan aktif edildiği iddia ediliyor. Facebook , geçtiğimiz günlerde veri paylaşımı skandalıyla gündeme gelmişti. Facebook'un bünyesinde bulunan whatsapp'ında güvenilirliğinin günden güne kayba uğradığını söyleyen uzmanlar, özel fotoğraflar , bilgileri bu uygulamalarda saklamamaya özen gösterilmesi tavsiyesinde bulunuyor. 

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Son Güncelleme: 17.04.2018 19:42
Anahtar Kelimeler:
WhatsAppWhatsapp Yeni özellik
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