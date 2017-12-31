Whatsapp Yarından İtibaren Bu Telefonlarda Kullanılamayacak

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp, geçen yıl uygulamanın bazı özelliklerini desteklemeyen ,Whatsapp gelişimini etkileyen platformlardan desteğini çekeceğini , bazı telefon modellerinde uygulamanın kullanılamaz hale geleceğini açıklamıştı.

31 Aralık'tan sonra Blackberry Os, Blackberry 10 işletim sistemine sahip tüm Blackberry modellerinde Whatsapp kullanılmayacak. Whatsapp 31 Ocak 2019 tarihindeyse Windows Phone 8.0 için desteğini kaldıracak. Yine 2018 'den itibaren Nokia S40 ve Android 2.3.7 sürümlerinden de güncelleme desteği kesilecek. iPhone 3GS/iOS 6, Windows Phone 7 işletim sistemini kullanan tüm telefonlarla 2.1 ve altı işletim sistemini kullanan tüm telefonlarda whatsapp devre dışı kalacak.

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