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Whatsapp'da Bunu Deneyenler Yandı! Artık Kolay Değil

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp her geçen gün daha fazla cep telefonunda aktif hale gelirken, bunu fırsat bilen dolandırıcılar da whatsapp üzerinden yanıltıcı mesajlar , whatsapp benzeri uygulamalarla hırsızlık yapmayı hedefliyor.

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Whatsapp'da Bunu Deneyenler Yandı! Artık Kolay Değil

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp her geçen gün daha fazla cep telefonunda aktif hale gelirken, bunu fırsat bilen dolandırıcılar da whatsapp üzerinden yanıltıcı mesajlar , whatsapp benzeri uygulamalarla hırsızlık yapmayı hedefliyor.

27 Aralık 2017 Çarşamba 12:25
Whatsapp'da Bunu Deneyenler Yandı! Artık Kolay Değil

Whatsapp'da Bunu Deneyenler Yandı! Artık Kolay Değil

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp her geçen gün daha fazla cep telefonunda aktif hale gelirken, bunu fırsat bilen dolandırıcılar da whatsapp üzerinden yanıltıcı mesajlar , whatsapp benzeri uygulamalarla hırsızlık yapmayı hedefliyor.

Son olarak Türkiye'de açıldığı öğrenilen bir İtalyan Firmasına dava açıldı. Artan kullanıcı sayısını bir avantaja çevirmek ve insanların kişisel bilgileri ve parasını çalmayı hedefleyen internet teröristleri sahte mesaj yoluyla Whatsapp kullanıcılarını hedeflemeye başlamıştı. Artan dolandırıcılık olayları sonucunda bir emsal karar geldi.

Türkiye'de kurulan ve Türk kullanıcıları yoğunlukla hedef alan İtalyan asıllı şirkete dava açıldı. Whatsapp üzerinden gönderilen bir mesaj (WhatsApp uygulamanızın süresi dolmak üzere, mutlaka yenileyiniz! Kaynak: WhatsApp'ta bunu deneyenler yandı!) ile kullanıcıları sahte uygulamalar ve reklamlara tıklatmayı hedefleyen firmanın sahibi Cristiano Caprodossi'ye dava açıldı. Tamindir'de yer alan habere göre, alınacak kararın emsal niteliğinde olabileceği, benzer yöntemlerle dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunanların da hapis ve para cezası ile karşılaşabileceği belirtiliyor.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

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