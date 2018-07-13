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Videosunu Çeken Sapığı Böyle İfşa Etti Sosyal Medyayı Salladı!..

İzmir'de, yaşlı adamın cep telefonu ile arkasından videosunu çektiğini fark eden kadın, çektiği videoyu sosyal medyada yayınlarken, videoda yaşlı adamın telefonuna bakan kadın yaşlı adamın telefonunda arkadan çekilmiş kamera görüntülerini gördü. Paylaşılan görüntüler ise saatler içerisinde sosyal medyada en çok paylaşılan videoların arasına girdi.

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Videosunu Çeken Sapığı Böyle İfşa Etti Sosyal Medyayı Salladı!..

İzmir'de, yaşlı adamın cep telefonu ile arkasından videosunu çektiğini fark eden kadın, çektiği videoyu sosyal medyada yayınlarken, videoda yaşlı adamın telefonuna bakan kadın yaşlı adamın telefonunda arkadan çekilmiş kamera görüntülerini gördü. Paylaşılan görüntüler ise saatler içerisinde sosyal medyada en çok paylaşılan videoların arasına girdi.

13 Temmuz 2018 Cuma 14:21
Videosunu Çeken Sapığı Böyle İfşa Etti Sosyal Medyayı Salladı!..

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde İzmir'in Buca ilçesinde meydana geldi. Bir kadın iş çıkışı eve gittiği sırada yaşlı bir adamın onu takip ettiğini fark etti. Elinde cep telefonuyla kendisini arkadan çeken yaşlı adamı fark eden kadın, cep telefonunu çıkartıp aynı şekilde yaşlı adamı video kaydına aldı.

ÇEVREDEN YARDIM İSTEDİ

Yaşlı adamdan telefonunu bakmak isteyen kadın adamın kaçması üzerine bağırarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

Video sırasında, yaşlı adam cep telefonu ile çektiği görüntüyü kadına gösterdi. Bu sırada kadın, adamın telefonunda görüntülerini gördü. Kadın bu sırada, "İşte bu benim sil çabuk o videoyu" demesi üzerine çevredeki vatandaşlarında yardımıyla yaşlı adam polis gelene kadar kaçması engellendi. Polis ekipleri yaşlı adamı ve kadını alıp karakola gitti. Burada kadının yaşlı adamdan şikayetçi olması üzerine polis ekipleri yaşlı adamın telefonun incelemeye aldı. Telefonunda başka kadınlarında yolda yürürken arkadan çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Yaşlı adamın ifadesi alınıp telefonundaki videolar silindikten sonra serbest kaldığı öğrenildi.

Bu duruma tepki gösteren kadın ise videoyu sosyal medyada yayınlayarak tepkisini dile getirdi. Görüntülerde, saatler içerisinde binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Kaynak: Mynet

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 13.07.2018 14:40
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videosunu çeken sapığı ifşa etti sosyal medyayı salladı
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