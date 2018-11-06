Vicdansız Koca! Karısına Yaptıkları Pes Dedirtti!

İki defa kanser hastalığına yakalanan karısını terk eden vicdansız koca, bununla da yetinmeyerek karısının üzerine bankadan yüklü miktarda kredi çekip, oturduğu evi de satışa çıkardı. Daha da fenası hasta karısını sokağa attı.

İstanbul Bakırköy'de yaşayan 46 yaşındaki Sibel Dınlamaz, Sezgin Selek ile 15 yıllık evliydi. Genç kadına 2002 yılında meme kanseri teşhisi konuldu. İddiaya göre hastalığı süresince eşinin kendisine hiçbir şekilde manevi desteği olmadı. Yine iddiaya göre Sezgin Selek, eşini hastalığı ile baş başa bırakarak terk etti. Genç kadın tüm zorluklara rağmen kanserle olan mücadelesine devam ederek hastalığı atlatmayı başardı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre; Dınlamaz'ın kanseri yendiğini öğrenen 50 yaşındaki iş adamı Sezgin Selek, eşini ikna ederek tekrar birlikte yaşamaya başladı. Bu sırada işleri kötüye giden Selek, iflas etti. Eşinin yanında duran Dınlamaz bankalara başvurarak eşi için yüklü miktarda kredi çekti ve eşinin işlerinin yoluna girmesini sağladı. Fakat genç kadın 2008 yılında yeniden kansere yakalandı. İşlerini yoluna koyan Selek ise hasta eşini yeniden terk etti. Hastalığı ile mücadele eden genç kadın bankalardan gelen icra ile ikinci bir şok yaşadı. Selek, eşinin kendisi için çektiği krediyi ödememişti. Ayrıca Selek eşinin yaşadığı evi hasta karısından gizlice satarak Sibel Dınlamaz'ı sokağa attı. Suç duyurusunda bulunan Dınlamaz'ın şikayeti üzerine Sezgin Selek hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynaklar; Hürriyet

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