Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Veliefendi'nin Yanında Yangın Çıktı-İşte Bölgede Son Durum

İstanbul Zeytinburnu'nda Veliefendi Hipodromunun yanında bulunan metruk bir binada yangın çıktı.

banner396

Veliefendi'nin Yanında Yangın Çıktı-İşte Bölgede Son Durum

İstanbul Zeytinburnu'nda Veliefendi Hipodromunun yanında bulunan metruk bir binada yangın çıktı.

19 Temmuz 2018 Perşembe 19:48
Veliefendi'nin Yanında Yangın Çıktı-İşte Bölgede Son Durum

Son dakika haberi İstanbul'dan geldi. Zeytinburnu Veliefendi Hipodromu'nun yanındaki kullanılmayan eski bir fabrika binasında yangın çıktı. Dumanlar İstanbul'un çok uzak noktalarından da görüldü.

15 araç ve 60 personel ile müdahale edilen yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.

Zeytinburnu Veliefendi Hipodrumu'nun yanında bulunan metruk eski Akfil Tekstil atölyesi olarak kullanılan binada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangına, Bakırköy, Bayrampaşa, Şişli, Fatih ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine ait 15 araç ve 60 personel ile müdahale edildi. 

Yangının kontrol altına alındığı öğrenilirken çalışmalar devam ediyor. 

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 19.07.2018 19:40
Anahtar Kelimeler:
VeliefendiZeytinburnuSon Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankapark Projesi İhalesine Kimse Teklif Vermedi-İşte Yeni İhale Tarihi
Ankapark Projesi İhalesine Kimse Teklif Vermedi-İşte Yeni İhale Tarihi
Servis Şoförü 12 Yaşındaki Kıza Öyle Mesajlar Atmış ki.. 'Kremini de Al..'
Servis Şoförü 12 Yaşındaki Kıza Öyle Mesajlar Atmış ki.. 'Kremini de Al..'
Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!
Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim