Veliefendi'nin Yanında Yangın Çıktı-İşte Bölgede Son Durum

Son dakika haberi İstanbul'dan geldi. Zeytinburnu Veliefendi Hipodromu'nun yanındaki kullanılmayan eski bir fabrika binasında yangın çıktı. Dumanlar İstanbul'un çok uzak noktalarından da görüldü.

15 araç ve 60 personel ile müdahale edilen yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.

Zeytinburnu Veliefendi Hipodrumu'nun yanında bulunan metruk eski Akfil Tekstil atölyesi olarak kullanılan binada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangına, Bakırköy, Bayrampaşa, Şişli, Fatih ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine ait 15 araç ve 60 personel ile müdahale edildi.

Yangının kontrol altına alındığı öğrenilirken çalışmalar devam ediyor.

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