Velayet Tartışması Kanlı Bitti! 1 Ölü, 6 Yaralı

İstanbul Şişli'de yaklaşık 4 senedir eşinden boşanma davası süren İlker S. isimli şahıs çocuğunun velayetini isteyen eşinin ailesine pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. İlker S. gözaltına alındı. Şişli emniyetini harekete geçiren olay dün akşam saatlerinde Kuştepe Mahallesinde meydana geldi.

İddialara göre, İlker S. geçimsizlik yaşadığı Cnasu S.'den ayrılmak için boşanma dilekçesi verdi. Eşi ve ailesiyse İlker S.'nin çocukların velayetinden vazgeçmesi durumunda boşanmayı kabul edeceklerini bildirdi. Fakat İlker S. çocuklarından vazgeçmedi. İki aile arasındaki gerilim günden güne büyüdü. İlker S.'nin eşi Cansu S.'nin ailesi dün akşam İlker S.'nin evinin önüne gelerek taş atmaya başladı. İlker S.'de evde bulunan pompalı tüfekle aileye ateş açtı.

Açılan ateşle 6 kişi yaralandı, 26 yaşındaki Eser A. isimli şahıs hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri İlker S.'yi gözaltına aldı. İlker S.'nin çok sayıda suçtan kaydının olduğu öğrenildi.

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