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Vekilin Çarptığı Genç Öldü!

İyi Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı, yolun karşısına geçmek isteyen 18 yaşındaki Beşir Kaya'ya çarptı. Kaya, olay yerinde hayatını kaybetti.

Vekilin Çarptığı Genç Öldü!

İyi Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı, yolun karşısına geçmek isteyen 18 yaşındaki Beşir Kaya'ya çarptı. Kaya, olay yerinde hayatını kaybetti.

13 Ağustos 2019 Salı 07:51
Vekilin Çarptığı Genç Öldü!

Acı kaza, dün saat 21.30 sıralarında İzmir- Çeşme Otoyolu Uzundere yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bir süreliğine Çeşme'ye tatile gelen İyi Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı, Ankara'ya dönmek için yola çıktı.

18 YAŞINDAKİ BEŞİR KAYA OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sıdalı yönetimindeki 33 AAB 33 plakalı otomobil, Karabağlar yönünden Gaziemir istikametine seyir halinde olduğu sırada, otoyola çıkarak yolun karşısına geçmek isteyen 18 yaşındaki Beşir Kaya'ya çarptı. Kazanın şiddetiyle genç, metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı. 

Vekil Sıdalı ise geri manevra yaparak, ağır yaralanan kişiyi başka otomobillerin ezmemesi için önlem aldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri otoyolu keserek güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Beşir Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaya'nın cesedi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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vekilin çarptığı genç öldü
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