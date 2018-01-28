Ve Beklenen Oldu! Afrin'den Güzel Haber!

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatında Afrin'in doğusundaki Azez'den ilerleyerek stratejik olarak büyük öneme sahip Burseya Dağını bölücü hainlerden temizledi.

CUMHURBAŞKANI BİR KAÇ SAAT ÖNCE AÇIKLAMIŞTI

TSK ve ÖSO , Türkiye'nin sınır güvenliğinin sağlanması ve bölücü hainlerin temizlenmesi amacıyla başlatılan Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatının 9. gününde stratejik öneme sahip Burseya Dağını ele geçirdi. Azez'den bu sabah saatlerinde bölücü hainlerin işgali altındaki Burseya Dağına yönelik operasyon başlamış , Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bir kaç saat önce 'Burseya Temizlenmek Üzere' diyerek bölgeden aldığı son dakika bilgisini canlı yayında açıklamıştı.

BÖLÜCÜ HAİNLERİN İŞGALİNDEKİ DAĞ TEMİZLENDİ

Sahadaki muhabirlerden elde edilen son dakika bilgilerine göre, Burseya dağı ele geçirildi. Burseya Dağı hem Kilis Şehir merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bakan konumu sebebiyle büyük bir stratejik öneme sahipti. Bu bölgelerdeki siviller, havan topu ve füze saldırılarıyla hedef alınıyordu.

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