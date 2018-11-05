Vatandaştan 600 Vekile: Onların Köpekleri Benden İyi Yaşıyor

Son günlerde sokaklarda vatandaşın nabzını tutan sokak röportajları ilgi görmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı maaşına yapılan %26'lık zammı vatandaşlara soran bir muhabir tabir yerindeyse 'bir dokunup bin ah işitti' Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan 600 milletvekiline seslenen vatandaş '' onların köpekleri benden iyi yaşıyor, ben et yüzü görmüyorum, bir liralık çorap giyiyorum'' diyerek tepkisini dile getirdi.
Sokaktaki vatandaşın cumhurbaşkanı maaşına yapılan zamları, vekil maaşlarına bakışını sorması üzerine konu hakkında vatandaşların şahsi fikirlerini ve değerlendirmelerini alan Açık Ekran Youtube kanalında ise bir vatandaşın söyledikleri dikkat çekti.
Vatandaşın videoda, tüm milletvekillerini eleştirdiği görülürken, “Ne yapıyor, savaşa mı gitti milletvekilleri? Oraya gidiyor 35 milyar aylık alıyor, emekli oluyor 4 senede 15 milyar alıyor, ben et yüzü görmüyorum. 1 Liralık çorap giyiyorum, onların köpekleri benden güzel yaşıyor" ifadelerini kullanıyor.
Ayrıca röportajı dinleyenlerin de, adamın sözlerinden sonra "Helal olsun sana" dediği fark edilirken, röportajı yapan adamın ise, "Seni beni içeri atsa ne olur, korkma” dediği görülüyor.
İşte vatandaşın o konuşması:
Yapılan sokak röportajının tamamını ve diğer vatandaşların neler söylediniz aşağıdaki player'dan izleyebilirsiniz.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Neden yüzde 26 arttı eziyeti çeken biz maaşı artan onlar ne güzel dünya valla helal bu yönetime vatandaş aç kalmış işsiz kalmış kimin umrunda
SEVGILI VATANDASLAR ONLARIN KOPEKLERI SIZDEN IYI YASIYORSA, SECIMLERDE ONLARDAN KOPEKLERINDEN DAHA IYI YASAMAYI TALEP EDIN. UNUTMAYIN ONLARI ORALARA GETIRENDE ORALARDA YASATANDA BIZLERIZ.
Değerimiz Yok ben hakımı baştaki hiçbir vekile ve başlara helal etmiyorum
asgari ücretin en az %30 zamlanması gerek. agiyle beraber 1800 1900 civarında olmalı. emekli maaşlarına %30 zam yapılmalı. enflasyon aldı başını gitti. mutfak tencere bomboş. piyasada iş yok. iş barışı yok hiçbir şey kalmadı..
Adam çok doğru söylüyor. Sarayda hurma ağaçları bile ısıtma sistemine sahipken milletvekillerinin bir eli yağda bir eli balda hayat sürüyorken rahat yaşamak vatandaşın da en temel hakkı değil mi? Millete hizmetkar olmaya gelenler maalesef millete efendi oldular bu durumdan da rahatsız olmuyorlar.