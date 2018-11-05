Vatandaştan 600 Vekile: Onların Köpekleri Benden İyi Yaşıyor

Son günlerde sokaklarda vatandaşın nabzını tutan sokak röportajları ilgi görmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı maaşına yapılan %26'lık zammı vatandaşlara soran bir muhabir tabir yerindeyse 'bir dokunup bin ah işitti' Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan 600 milletvekiline seslenen vatandaş '' onların köpekleri benden iyi yaşıyor, ben et yüzü görmüyorum, bir liralık çorap giyiyorum'' diyerek tepkisini dile getirdi.

Sokaktaki vatandaşın cumhurbaşkanı maaşına yapılan zamları, vekil maaşlarına bakışını sorması üzerine konu hakkında vatandaşların şahsi fikirlerini ve değerlendirmelerini alan Açık Ekran Youtube kanalında ise bir vatandaşın söyledikleri dikkat çekti.

Vatandaşın videoda, tüm milletvekillerini eleştirdiği görülürken, “Ne yapıyor, savaşa mı gitti milletvekilleri? Oraya gidiyor 35 milyar aylık alıyor, emekli oluyor 4 senede 15 milyar alıyor, ben et yüzü görmüyorum. 1 Liralık çorap giyiyorum, onların köpekleri benden güzel yaşıyor" ifadelerini kullanıyor.

Ayrıca röportajı dinleyenlerin de, adamın sözlerinden sonra "Helal olsun sana" dediği fark edilirken, röportajı yapan adamın ise, "Seni beni içeri atsa ne olur, korkma” dediği görülüyor.

İşte vatandaşın o konuşması:

Yapılan sokak röportajının tamamını ve diğer vatandaşların neler söylediniz aşağıdaki player'dan izleyebilirsiniz.

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